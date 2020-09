WDBE 2020 -konferenssi mullistaa virtuaalisen kävijäkokemuksen Epic Gamesin Unreal Enginen avulla

Haastava aika vaatii uusia tapoja kansainvälisten yhteisöjen ylläpitämiseen. Kolmatta kertaa järjestettävä, rakennetun ympäristön kehittäjille suunnattu World Summit on Digital Built Environment (WDBE) -konferenssi vastaa koronatilanteeseen tarjoamalla osallistujilleen uudenlaisen virtuaalisen kokemuksen. Epic Gamesin Unreal Enginea sekä Zoanin virtuaalista tapahtuma-alustaa hyödyntävä Virtual WDBE 2020 -konferenssi vie osallistujat reaaliajassa Helsingin ja Tallinnan kaupunkien inspiroimana syntyneeseen Illuusio-kaupunkiin.

Ensimmäisen korona-aallon myötä WDBE:n järjestäjät päättivät siirtää koko tapahtumakokonaisuutensa verkkoon. Toteutuksen tueksi haettiin yheistyökumppaneita digitaalisen rakennetun ympäristön edelläkävijöiden joukosta ja ensimmäinen luonnos virtuaalitapahtuman konseptista syntyi viikossa Euroopan johtavan virtuaalistudio Zoanin kanssa. Keväällä muun muassa Forbes ja Business Insider uutisoivat globaalisti Helsingin kaupungin järjestämästä JVG:n keikasta. Se keräsi miljoonayleisön Zoanin avulla toteutettuun virtuaaliseen Helsinkiin, jonka päälle myös WDBE nyt rakentuu.



WDBE:n päätapahtumaa varten luotua, Unreal Enginea ja pixel streaming -teknologiaa hyödyntävää Illuusio -kaupunkia, pääsee tutkimaan reaaliaikaisesti millä tahansa laitteella kahden päivän aikana. WDBE on ensimmäinen ammattilaiskonferenssi maailmassa, joka yhdistää pelimaailman teknologioita oppimisen, tiedon jakamisen ja verkostoitumisen mahdollistamiseksi. Samalla se tarjoaa kestävämmän vaihtoehdon perinteisille konferensseille.



WDBE-yhteistyö on mahdollisuus Helsingin kaupungille rakentaa kansainvälistä vuoropuhelua kestävästä kaupunkikehityksestä rakennetun ympäristön asiantuntijoiden välillä. "Koronakriisi on pakottanut meidät kaikki arvioimaan uudelleen liiketoiminnan, hallinnon ja elämän eri osa-alueita. Tämä tapahtuma on hyvä esimerkki siitä, miten kriisi voi synnyttää täysin uusia ja innovatiivisia toimintatapoja – ja juuri uusien ja innovatiivisten tekijöiden kanssa Helsingin kaupunki haluaa tehdä yhteistyötä", toteaa Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.



Myös Tallinnan kaupunki tuo keskeiset maamerkkinsä osaksi WDBE-virtuaaliympäristöä ja yhteistä tarinaa. "WDBE2020 tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden vierailla virtuaalisessa kaksoiskaupungissa Talsingissa - joka vielä toistaiseksi on ihailtavissa vain Illuusio-kaupungin muodossa. Kaupungit yhdistävä tunneli on herättänyt laajaa keskustelua jo vuosikaudet, mutta hankkeen merkittävyys on helpompi ymmärtää virtuaalivierailun kautta. Toivon mukaan ajatus realisoituu jonain päivänä, mutta siihen asti voimme unelmoida siitä turvallisen matkan päästä", lisää Tallinnan pormestari Mihhail Kõlvart.



"Vaikutumme jatkuvasti siitä, kuinka innovatiivisesti ystävämme Zoanissa Unreal Engineä käyttävät. Me Epic Gamesissä olemme mielellämme mukana tämän vuoden WDBE:ssä tukemassa heidän työtään Illuusio-kaupungissa. Yhteistyömme mahdollistaa todella ainutlaatuisen ja kiinnostavan virtuaalikokemuksen WDBE-yleisölle, ja odotamme innolla reaaliaikaista kohtaamista osallistujien kanssa", kommentoi Epic Gamesin Strategisen AEC-kehittämisen yksikön vetäjä Ken Pimentel. Epic Games pitää tapahtumassa keynote-puheenvuoron sekä kaksi työpajaa.



