We Have A Dream on ajankohtainen valokuvanäyttely rohkeudesta, ihmisyydestä ja ihmisen oikeuksista Pohjanmaan museossa ja Vaasan torilla

Tekijät Albert Wiking ja Oscar Edlund ovat keränneet maailmasta kertomuksia, jotka kertovat taistelusta epäoikeudenmukaisuutta vastaan – asioihin on todellakin mahdollista vaikuttaa. Wiking on teosten valokuvaaja, Edlund on haastatellut kuvattuja ja Daniel Rydén on koonnut kertomukset yhteen. Näyttely nostaa esille ihmisoikeustaistelijoita, jotka ovat poistuneet mukavuusalueeltaan tehdäkseen muutoksen.

Yli sata aktivistia, rauhanpalkinnonsaajaa, artistia, kirjailijaa ja poliitikkoa on halunnut olla mukana We Have A Dreamissa innostaakseen muita unelmien ja visioiden toteuttamiseen. Tuntemattomat nuoret, kuten Ida Engblom ja Abbas Ahmadi esiintyvät teoksessa rinnakkain muun muassa Dalai-laman, Malala Yousafzain, Ai Weiwein, Pussy Riotin, Greta Thunbergin, Patti Smithin ja Martti Ahtisaaren kanssa. Jokaisen ääni on yhtä arvokas.

Malala Yousafzaita ammuttiin päähän hänen taistellessaan tyttöjen oikeudesta käydä koulua Pakistanissa. Hän sai taistelustaan Nobelin rauhanpalkinnon. Ruotsissa Ida Engblomin koulunkäynnistä tuli kiusaamisen pelonsekainen painajainen. Ida haluaa auttaa sekä kiusattavia että kiusaajia. Idalla ja Malalalla on kummallakin unelma, ja he ovat valmiita puolustamaan vakaumustaan.

Polttavan ajankohtainen teema

Yhteistyössä Valokuvayhdistys Ibis ry:n kanssa Vaasaan tuotu näyttely on teemaltaan polttavan ajankohtainen nykyisessä maailmantilanteessa. Näyttely myös juhlistaa tänä vuonna 25 vuotta täyttävää yhdistystä, joka ylläpitää valokuvagalleria Ibistä Vaasan Taidehallin yhteydessä. Yhdistyksen näyttelytoiminta keskittyy kotimaiseen ja pohjoismaiseen valokuvataiteeseen.

Ibiksen järjestämä kansainvälinen Nick Brandtin näyttely oli menestys vuonna 2018 Vaasassa. Tämän vuoksi syntyi ajatus We Have a Dream –projektin tuottamisesta. Näyttely on kiertänyt Ruotsissa vuodesta 2016 lähtien ja tulee ensimmäistä kertaa Suomeen.

Muotokuvia myös Vaasan torilla

Torilla on esillä 48 suurikokoista ja valaistua muotokuvaa: esimerkiksi Annie Lennoxin, Garry Kasparovin, Jane Goodallin ja Salif Keitan muotokuvat.

Kaupunkitilassa esiteltäviä We Have A Dream –näyttelyyn kuuluvia ulkoilmateoksia on ollut aiemmin esillä Ruotsin Karlskronassa ja Hjossa sekä Norjassa, jossa niitä esiteltiin syksyllä Oslossa. Vaasassa teokset haluttiin tuoda keskelle paikalle. Näyttely jatkuu Pohjanmaan museossa, jonne julkisessa tilassa olevat teokset kutsuvat jatkamaan matkaa.

Näyttelyn on tuottanut We Have A Dream, yhteistyössä UpOnWalls, Valokuvagalleria Ibiksen ja Vaasan kaupungin museoiden sekä Visit Vaasan kanssa. Näyttelyä ovat tukeneet Bröderna Gröndahls stiftelse, Etelä-Pohjanmaan kulttuurirahasto, KulturÖsterbotten, Svenska kulturfonden ja Svensk-Österbottniska samfundet sekä Crafoordska stiftelsen.

Näyttelystä järjestetään yleisöopastuksia sekä Artist talk-taiteilijatapaaminen lauantaina 5.11 klo 14.00 Albert Wikingin ja Per Olssonin kanssa. Tilaisuus on osittain englanniksi mutta pääosin ruotsiksi.

Tiedotuskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/uxH9HmCgRhNhTETT/fo