Webinaari: Opit ukrainalaisten työllistämisestä (20.1.2023)

Kaiken kaikkiaan hankkeen aikana mukaan ilmoittautui yli 100 suomalaista yritystä. Lisäksi yhteistyössä ovat olleet muun muassa Maahanmuuttovirasto, TE-toimistot, vastaanottokeskukset sekä useat kolmannen sektorin toimijat. Yhdessä olemme luoneet luotettavan toimintamallin ja kanavan, jonka kautta kansainväliset työnhakijat ja yritykset löytävät toisensa. Valtakunnallisesti olemme luoneet jo yli 500 työpaikkaa.

Ohjelma (20.1.2023 klo 9-10)

Tervetuloa

Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, EK

Ukraine and Finland: working together for better future

Ukrainan Suomen-suurlähettiläs Olga Dibrova

Suomi tarvitsee kv-osaajia

Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, EK

Opit Työstä turvaa -hankkeesta

Toimitusjohtaja Anu Ahokas ja kansainvälisen liiketoiminnan vastaava Jenny von Knorring, StaffPoint

Miksi olemme lähteet mukaan? Mitä on tehty, mitä opittu, miten jatketaan?

Henkilöstöjohtaja Maria Hekkala, HOK-Elanto

Päätössanat

Lisätietoja:

Asiantuntija Mikko Räsänen, p. 040 722 4100, mikko.rasanen@ek.fi