Webscale julkistaa uuden helppokäyttöisen vaalikonepalvelun

Ohjelmistoyritys ja pitkän linjan vaalikoneosaaja Webscale julkistaa uuden vaalikonepalvelun, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa on otettu erityisesti huomioon nykyaikaisten digitaalisten palveluiden käyttäjien tarpeet.

Vaalikoneet vaikuttavat merkittävästi suomalaisten, etenkin nuorten äänestysaktiivisuuteen. Nuorimmille äänestäjille vaalikoneet ovat jo merkittävin äänestyspäätösten tietolähde. Tämä selviää tuoreesta, Tampereen yliopiston tutkijoiden Sami Borgin ja Kari Koljosen kirjoittamasta kirjasta Käyttöliittymä vaaleihin.*

- On tunnustettu asia, että useissa vaaleissa äänestysprosentit ovat välillä matalia. Me näemme, että vaalikoneilla voidaan vaikuttaa äänestysaktiivisuuteen. Tänä päivänä perusoletuksena digitaaliset palvelut ovat responsiivisia, saavutettavia ja helppokäyttöisiä, ja nämä ovat myös lähtökohtana uudessa vaalikonepalvelussamme. Mahdollisimman vuorovaikutteiset asiat on tärkeitä, joten olemme rakentaneet vaalikonetta myös pelillistämisen kautta sellaiseksi, että se houkuttelee käyttäjää vastaamaan loppuun asti, sanoo Webscale Oy:n toimitusjohtaja Tero Kauhanen.

Modernin vaalikonepalvelun menestys koostuu kolmesta tekijästä

Vaalikoneen rakentaminen on monen osan kokonaisuus. Webscalen menestys koostuu Kauhasen mukaan kolmesta asiasta.



- Taustalla pitää ensinnäkin olla hyvä ymmärrys vaaleista prosesseina: mitä eri vaiheissa tapahtuu ja millaisia tarpeita eri sidosryhmillä on. Toinen asia on tekniikan osaaminen. Olemme panostaneet siihen, että meillä on moderneilla teknologioilla rakennettu skaalautuva palvelu. Kolmas asia on jatkuva kehitys. Parannamme jatkuvasti vaalikonetta ja mietimme, miten saisimme uusia käyttäjäryhmiä sen pariin.

Uusi vaalikonepalvelu on joustava, skaalautuva ja mutkaton ottaa käyttöön

Webscale on tehnyt vaalikoneita vuosien ajan suurten suomalaisten mediatalojen käyttöön. Vaalikoneyhteistyötä on tehty esimerkiksi Helsingin Sanomien, YLEn, Alma Median ja Keskisuomalaisen kanssa. Näiden myötä kiinnostusta vaalikoneisiin on tullut myös pienemmiltä toimijoilta, esimerkiksi puolueilta, liitoilta ja yhdistyksiltä. Uusi vaalikonepalvelu vastaakin nykyajan tarpeisiin kyvykkyydellään palvella erilaisia käyttäjäryhmiä. Vaalikonepalvelu joustaa käyttäjän tarpeiden mukaan – oli sitten kysymys suurista valtakunnallisista vaaleista, edustajisto- ja valtuustovaaleista tai kyselyistä. Suurten mediatalojen käyttötilanteissa testattu vaalikonepalvelu kestää toimintavarmasti suuretkin kävijäpiikit. Pilvipohjainen palvelu kasvattaa automaattisesti suorituskykyään aina kulloisenkin käyttökuorman mukaan.

- Jokainen vaali on vähän omanlaisensa. Äänestäjiä on monenlaisia, mutta myös vaaleja on erilaisia, isoja ja pieniä. Meillä on yksi moottori, joka skaalautuu kaikkeen pienemmistä yhdistysvaaleista ja liittovaaleista isoihin kuntavaaleihin. Voimme palvella kaikenkokoisia asiakkaita. Laskentalogiikka on universaali vaalityypistä riippumatta. Kysymykset ja aiheet vain vaihtelevat. Kaikenkokoisille käyttäjille vaalikoneen perustaminen tehdään mahdollisimman helpoksi. Vaikka asiakkaalla ei ole teknistä osaamista, hän pystyy hallinnoimaan vaalikonetta ja pyörittämään sitä täysin itsenäisesti. Toki annamme teknistä tukea, toteaa Webscalen Senior Cloud Architect Hannu-Pekka Hakamäki.

Asiakkaan ei siis tarvitse huolehtia tekniikasta, sillä Webscale tarjoaa sen valmiina palvelupakettina. Koko käytön ajan on mukana vaaliasiantuntija sekä tekninen tukitiimi, jotka tarjoavat apua. Myös kysymysten asetteluun annetaan kokemuksen tuomaa apua.

Nykyajan vaalikonepalvelussa yksityisyyden suoja on tärkeässä asemassa

- Meillä tietoturva on aina äärimmäisen tärkeä asia ja otamme sen huomioon alusta lähtien aina, kun järjestelmiä rakennetaan. Teemme isoille yrityksille ja organisaatioille erittäin tärkeitä palveluita, joissa tietoturva on päällimmäisenä tekijänä. Sama ajattelumalli on luonnollisesti tuotu vaalikoneisiin, sisäsyntyisesti. Toki tietoturva ja helppokäyttöisyys ovat asioita, joiden pitää toimia hyvässä balanssissa keskenään. Siinä olemme onnistuneet, sanoo Hannu-Pekka Hakamäki.

* Borg, Sami & Koljonen, Kari (2020) Käyttöliittymä vaaleihin. Tutkimus vaalikoneista kansalaisten, ehdokkaiden ja journalismin näkökulmista. Tampere: Tampere University Press.