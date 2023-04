WEEKEND FESTIVAL JULKAISEE PERJANTAIN TOISEN PÄÄESIINTYJÄN - ALAN WALKER ESIINTYY FESTIVAALISSA ELOKUUSSA

Weekend Festivalissa nähdään ensi kesänä suurta suosiota nauttivien kansainvälisten ja kotimaisten artistien keikkoja. Festivaalin monipuolisessa musiikkikattauksessa on luvassa festarikansalle todellista herkkua, kun kävijäkyselyn toivotuin artisti, norjalainen Alan Walker esiintyy Weekend Festivalin päälavalla perjantaina. Weekend Festivalin lavoilla nähdään tulevana kesänä myös kattava nippu tämän hetken kuumimpia DJ-nimiä. Hänen lisäkseen pääesiintyjinä festivaalissa esiintyvät neljä kertaa maailman parhaaksi DJ:ksi kruunattu hollantilainen Martin Garrix, ranskalainen DJ-legenda ja kolme kertaa maailman parhaan DJ:n tittelin kopannut David Guetta sekä maailman parhaan DJ:n äänestyksen kaksi kertaa voittanut hollantilais-DJ Hardwell.

”Weekend Festival kuuntelee ja priorisoi festarikansan toiveita, mitä tulee artistikattauksen valintaan. Tänä vuonna toive elektronisesta musiikista oli selvä, joten sillä kärjellä mennään. 20 toivotuimman artistin joukosta meillä on ensi kesänä esiintymässä 8 artistia. Elektroninen- ja tanssimusiikki ovat tällä hetkellä isossa nosteessa Briteissä ja Keski-Euroopassa ja laaja kiinnostus on rantautunut myös Suomeen. Elokuun pimenevissä illoissa visuaalisesti näyttävät valo- ja laserefektit pääsevät oikeuksiinsa – onhan Weekend Festival ollut aina tunnettu näyttävyydestään.” kertoo Weekend Festivalin Markkinointipäällikkö Atro Anttila.

Weekend Festivalin päälavalle astuva norjalainen huippu-DJ, Alan Walker on tehnyt satoja miljoonia striimejä keränneitä biisejä tähtiartistien kuten Ava Maxin ja Sabrina Carpenterin kanssa. Walkerin suurin hitti, Faded, on striimannut pelkästään Spotifyssa 1,7 miljardia kertaa. Walker on tanssittanut Weekend Festivalin kävijöitä kolme kertaa aiemmin Suomessa, viimeksi vuonna 2019. Lisäksi hän on esiintynyt Weekend Festival Balticissa kolmesti ja Weekend Festival Swedenissä kerran.

Artistikattaus täydentyi aiemmin tällä viikolla uusilla artisteilla: Hi-Lo, Isac Elliot, Jengi, Kavinsky, Mau P, Nico De Andrea, Tony Romera ja Sexmane. Lauantaina festivaalissa nähdään aiemmin julkaistujen artistien lisäksi Matt Sassari, Amber Broos ja Orkidea. Perjantaina lavalle nouseva, 6 kertaa DJ Mag Top 100 kyselyn kymmenen parhaan artistin joukkoon äänestetyn Oliver Heldensin aliaksen, Hi-Lon, uniikkia soundia on kuultu maailmanlaajuisesti suurimmilla elektronisen musiikin festivaaleilla. Perjantain esiintyjäkaartiin liittyy myös Drugs From Amsterdam -hitistään tuttu house-DJ Mau P, jolla on ollut iso vaikutus housemusiikkiin lyhyessä ajassa.

Tänä vuonna uudelle Flux Lab-lavalle nousee tuttujen kotimaisten DJ:iden lisäksi myös uuden sukupolven tulokkaita. Isac Elliot ja Sexmane esiintyvät vain Weekend Festivalissa nähtävillä special-keikoilla.

“Olemme innoissamme päästessämme tänä vuonna tekemään aivan uudenlaista settiä myös sellaisten artistien kanssa, jotka eivät normaalisti elektronisen musiikin parissa esiinny. Tulevana kesänä Weekend Festivalissa ei nähdä yhtäkään perinteistä live-showta. Esimerkiksi Sexmanen esiintymisessä yhdistetään suomalaista hiphopia ja tanssimusiikkia ja Isac Elliot vetää Weekend Festivalissa erikoiskeikan, joka on räätälöity tanssittavampaan muotoon”, vihjaa Anttila.

Artistien esiintymisajat julkaistaan myöhemmin, kun kaikki esiintyjät on julkaistu.

Artistien esiintymisajat julkaistaan myöhemmin, kun kaikki esiintyjät on julkaistu.



Aiemmin julkaistut artistit:

Perjantai 4.8.:

Martin Garrix

Bru-C

Ferreck Dawn

Korolova

Ckay

Steve Aoki

Da Tweekaz

D-Block & S-te-fan

Hot Since 82

Devinity

Luxonia Special feat. Lionis, Nicky B, Walter Alan

Luxonia Special feat. DeejaVu, Eric Altair, KLASS, KUOKKA

Thastor

Hi-Lo

Isac Elliot

Jengi

Kavinsky

Mau P

Nico De Andrea

Sexmane

Tony Romera



Lauantai 5.8.:

David Guetta

Hardwell

Claptone

Headhunterz

Metrik

Sub Focus DJ Set

Tungevaag

Scooter

Uncle Waffles

Anastasija

Dj hapan korppu

Galrav (Fury Special Set)

Jekaterina

Martin K4rma

Milla Lehto

Orion

Orkidea

Supermodels From Paris

TMPR

Amber Broos

Matt Sassari