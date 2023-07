WEEKEND FESTIVAL JULKAISEE VIIMEISET ARTISTIKIINNITYKSET

Multiplatina-DJ ja tuottaja R3HAB tunnetaan tanssimusiikin uranuurtajana viimeisen viidentoista vuoden ajalta. Maailman suurimmilla festivaaleilla esiintynyt pioneeri on tehnyt remixejä, jotka tunnistetaan tanssilattioilla jokaisella mantereella: pelkästään All Around The World (La La La) on soinut Spotifyssa yli 500 miljoonaa kertaa ja kaiken kaikkiaan artistin biisejä on kuultu alustalla yli 8 miljardia kertaa. R3HAB kehittää ja haastaa tanssimusiikin rajoja tekemällä yhteistyötä eri genrejen edustajien kanssa. Hänen repertuaaristaan löytyy remixejä niin Rihannan, Draken kuin Taylor Swiftin tuotannosta.

Festivaali saa lisää kansainvälistä vahvistusta, kun perjantaina lavalle nousevat brittiläinen laulaja, DJ ja tuottaja Bklava, saksalaisduo BUNT sekä “emotionaaliseksi myllerrykseksi” musiikkiaan kutsuva, Espanjasta ponnistava tuottaja ja DJ Gazzi. Bklava tunnetaan mukaansa tempaavasta “bopsista”, eli elektronisen musiikin popista. BUNT tarjoaa kävijöille mukaansa tempaavia tanssijameja, joissa kuuluu niin soulin, popin kuin latinalaisen musiikin vivahteita.

Lauantaina lavalla festarikansaa tanssittaa kolmen virolaisen lauluntekijä-tuottajan muodostama trio Cartoon, joka ottaa vaikutteensa klassisesta drum & bassista, stadion EDM:stä ja popista. Lauantaina kuullaan myös yhdysvaltalaisen tuottaja, lauluntekijä ja DJ Marisolin soundia, joka yhdistelee oivaltavasti elokuvamaista tunnelmaa elektronisen musiikin kanssa. Lauantaina kovassa nosteessa oleva brittiläinen amapiano ja afrobeat DJ Skyla Tylaa nousee myös lavalle.

Festivaali joutuu pahoitellen ilmoittamaan aiemmin kiinnitetyn Bru-C:n esiintymisen peruuntumisesta. Odottamattomien olosuhteiden pakottamana artisti joutuu perumaan perjantaille suunnitellun esiintymisensä Weekend Festivalissa. Bru-C:n korvaajana nähdään elektronisen tanssimusiikin DJ ja tuottaja Hedex. Hedex on saanut tunnustusta erityisesti panoksestaan drum & bass -piireissä. Hänen remixiään kappaleesta Move your Body on toistettu Spotifyssa yli 9 miljoonaa kertaa.

Kotimaisista artisteista perjantaina lavalla nähdään Weekend Festivalin ja NRJ:n DJ kilpailun voittanut LVK sekä uusina julkaisuina Ian, Crito ja Yes Yes sekä lauantaina Gas Gas ja Joseysradios.

Espooseen palaava Weekend Festival järjestetään Vermon tapahtumapuistossa 4.-5.8.23. Päiväkohtainen ohjelma julkaistaan myöhemmin. Kaikki lipputyypit saatavilla Ticketmasterista, Tiketistä, ja Lippu.fistä.

Julkaistut artistit:



Perjantai 4.8.:

Alan Walker

Martin Garrix

Steve Aoki

Ckay

Bklava

BUNT

Da Tweekaz

D-Block & S-te-fan

Gazzi

Hot Since 82

Hedex

Devinity

Ferreck Dawn

Hi-Lo

Korolova

Luxonia Special feat. Lionis, Nicky B, Walter Alan

Luxonia Special feat. DeejaVu, Eric Altair, KLASS, KUOKKA

Ian

Isac Elliot

Jengi

Kavinsky

LVK

Mau P

Nico De Andrea

Sexmane

Thastor

Tony Romera

Yes Yes

Lauantai 5.8.:

David Guetta

Hardwell

R3hab

Cartoon

Claptone

Headhunterz

Marisol

Metrik

Sub Focus DJ Set

Tungevaag

Scooter

Uncle Waffles

Anastasija

Dj hapan korppu

Galrav (Fury Special Set)

GasGas

Jekaterina

Joseysradios

Martin K4rma

Milla Lehto

Orion

Orkidea

Skyla Tylaa

Supermodels From Paris

TMPR

Amber Broos

Matt Sassari