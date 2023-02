Weekend Festival lähtee kiertueelle

Weekend Festivalin suosittu kevätkiertue tekee paluun. Viimeksi vuonna 2018 järjestetty huippusuosittu ennakkokiertue nähdään tänä vuonna kahdeksalla paikkakunnalla ympäri Suomen. Kiertueen pääesiintyjänä on suomalainen pitkän linjan elektronisen musiikin kärkinimi Super8 & Tab kaikissa tapahtumissa, pois lukien Pieksämäki, Pieksämäen tapahtuman pääesiintyjänä toimii TMPR.

Super8 & Tab, henkivät trance-musiikin voimaa ja intohimoa. Suomalainen duo käynnisti ”Hybrid Trance” -vallankumouksen läpimurto-debyyttinsä ”Helsinki Scorchin” kanssa vuonna 2006. Lähes 20 vuotta myöhemmin sama uraa uurtava henki jatkaa heidän työnsä polttoaineena, ja heillä on Spotifyssa jopa 575 tuhatta kuukausittaista kuuntelijaa.

Janne Mansnerus ja Miika Eloranta ovat ainutlaatuisia luomaan euforisia tanssilattia-kokemuksia. Klubit ympäri maailmaa, sekä festivaalit kuten Tomorrowland, EDC, Trancemission, ASOT ja SW4 ovat tulleet duolle tutuksi. Hittisinglet ”Irufushi”, ”Black Is The New Yellow”, ”Let Go” ja ”No Frontiers” ovat osoittautuneet vakioraidoiksi trance-skenessä – samoin kuin heidän tekemänsä remixit Armin Van Buurenille, Andrew Rayelille, Tritonalille, Above & Beyondille ja Cosmic Gatelle.

Vuoden 2018 albumi “Reformation”, joka julkaistiin 59 maassa suoratoistopalvelujen ja latausalustojen kautta, johti pysäyttämättömään uusien anthemien räjähdykseen kahden vuoden aikana. Alkaen megahitillä ”Mega” – jota Armin van Buuren soitti puolen vuoden ajan ennen kuin se nousi Beatportin ykköseksi kolmeksi peräkkäiseksi viikoksi, sekä keräten miljoonia toistoja Spotifyssa. Duon viimeisintä albumia ”These Little Stories” on soitettu miljoonia kertoja Spotifyssa.

Pieksämäellä 20.5. pääesiintyjänä esiintyvä TMPR on palannut juurilleen teknon ja deepimmän housen pariin. TMPR on kiertänyt jo vuosia Suomen klubeja ja festareita ja on ollut tuttu naama mm. Weekend Festivalin, Waterland Festivalin ja CNNCT:in lavoilta. TMPR on pyörittänyt mm. Hypnosis, FADE, Room Service, Mixxed ja Rave Saves- klubikonsepteja.

“Olemme todella innoissamme jo klassikoksi muodostuneen Weekend Festivalin ennakkokiertueen uudelleen henkiin herättämisestä. Viimeksi vuonna 2018 järjestetty kiertue oli huippumenestys, ja tänä vuonna päästään jälleen tuomaan kansainvälisesti meritoituneita huippuartisteja sekä pala Weekend Festivalin elämystä ympäri Suomen” kertoo Weekend Festivalin markkinointijohtaja Atro Anttila.

Kiertueen päivämäärät:

31.3. Oulu - Mango Discobar

1.4. Seinäjoki - Ilona

14.4. Vaasa - Teatro

12.5 Turku - Pryzm

13.5. Savonlinna - Beats

19.5 Jyväskylä - Lola Club

20.5. Pieksämäki - Beats

26.5. Joensuu - Bepop

Tapahtumakohtaiset esiintyjät ja lisätiedot: www.wknd.fi/pre-tour