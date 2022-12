WEEKEND FESTIVAL PALAA ESPOOSEEN 4.-5.8.2023 - PÄÄESIINTYJÄNÄ MARTIN GARRIX.

Weekend Festivalin lavalla nähdään tulevana kesänä tämän hetken kuumin DJ-nimi. Perjantaina festivaalin päälavalle nousee neljä kertaa maailman parhaaksi DJ:ksi kruunattu Martin Garrix. Hollantilaisella DJ:llä on jopa 25 miljoonaa kuukausittaista kuuntelijaa Spotifyssa, ja hänen suosituimmilla biiseillään on yli miljardi kuuntelukertaa. Garrixin tunnetuimpiin hitteihin kuuluvat mm. Scared to Be Lonely feat. Dua Lipa ja In the Name of Love feat. Bebe Rexha. Molemmat biisit ovat myyneet Suomessa tuplaplatinaa. Garrixia voikin nuoresta iästään huolimatta kutsua yhdeksi elektronisen musiikin kansainvälisistä legendoista, ja hän on viihdyttänyt musiikin ystäviä jo vuosien ajan maailman suurimmilla festareilla.



”Asiakkaamme ovat kaiken tekemisemme keskiössä ja olemme kuunnelleet heitä. Palaamme tänä vuonna takaisin juurillemme niin musiikin, sijainnin kuin ajankohdankin tiimoilta”, kertoo Weekend Festivalin markkinointipäällikkö Atro Anttila.

Festivaali tanssittaa kävijöitä kaksipäiväisenä elokuun alussa “Time Machine Edition” -hengen mukaisena. Myös musiikkikattaus on kunnianosoitus Weekend Festivalin juurille. ”Toive elektronisen musiikin suuntaan on ollut asiakkaiden suunnalta selkeä, joten se kärkenä mennään. Elektroninen- ja tanssimusiikki on tällä hetkellä myös Briteissä ja Keski-Euroopassa suosituin musiikkigenre. Weekend Festival on alusta asti tunnettu visuaalisuudestaan, ja elokuun pimenevät illat tarjoavat mahdollisuuden vaikuttaville valo- ja laserefekteille, jotka ovat olennainen osa elektronisen musiikin festarielämystä” Anttila kertoo.

Weekend Festivalia juhlitaan Espoon uudessa Vermon tapahtumapuistossa. ”Tuomme Weekend Festivalin takaisin pääkaupunkiseudulle ja Vermon tapahtumapuisto tarjoaa festivaalille niin kulkuyhteyksien kuin majoitusmahdollisuuksien puolesta loistavat puitteet. Areenan läheisyydessä on parikin juna-asemaa ja tulevaisuudessa myös raidejokerin pysäkki. Olemme suunnitelleet tapahtumaa monivuotiseksi Vermoon yhdessä usean tahon kanssa ja siksi olemme iloisia voidessamme kertoa palaavamme takaisin Espooseen - sieltä vuonna 2012 ponnistimme alun alkaenkin ja alue takaa Weekend Festivalille myös pitkän jatkon pääkaupunkiseudulla”, Anttila kertoo.



Myös Vermo on innoissaan monivuotisesta kehityshankkeesta yhdessä festivaalin kanssa. “Weekend Festival avaa elokuussa 2023 Vermo Areenan suurten konserttien ja festivaalien tarjonnan. Vermon toiminta laajenee raviurheilusta muiden suurten tapahtumien areenaksi, joten tämä on luonnollinen suuntaus”, Vermo Areenan toimitusjohtaja Heikki Häyhä kertoo.

Lisää artistijulkaisuja on luvassa 12.12.