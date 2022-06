Weekend Festival paljastaa tämän vuoden artistien raidereita – yhteensä yli 2000 sivua vaatimuksia

Raideri on esiintyjän laatima tarvikelista keikkaa varten. Usein se on myös artistin tapa testata tapahtumajärjestäjän huumoria ujuttamalla listaan naurettaviakin pyyntöjä. Tapahtumajärjestäjän tehtävä on suodattaa, mitkä pyynnöistä toteutetaan ja mitkä jätetään huomiotta. Se pyrkii toteuttamaan pyynnöt parhaansa mukaan, tietysti laillisuuden rajoissa.

“Olemme tottuneet siihen, että artistit tunnetusti pyytävät välillä mitä erikoisempia asioita. Yhtenä vuonna meiltä pyydettiin liskopukuisia naisia harjaamaan artistin viiksiä ennen keikkaa. Kyseistä toivetta emme toteuttaneet, mutta aiempina vuosina olemme sisustaneet yhtä artistia varten esimerkiksi takahuoneen kokonaan mustaksi. Kaikki ei tietenkään ole aina mahdollista ja tiedostamme myös, että osassa pyynnöistä koetellaan tapahtumanjärjestäjien huumoria”, kertoo Weekend Festivalin markkinointijohtaja Jyri Heikkinen.



Backstagen huvituksissa kaikkea Beer Pongin ja 900 euron samppanjan väliltä

Erikoisimmat pyynnöt liittyvät lähes poikkeuksetta backstagen tarjontaan. Ne vaihtelevat halvemmista Monopoly Deal -pelikorteista aina suuremman budjetin kalustoon. Tänä vuonna viihtyvyyden takaamiseksi raidereista löytyi niin Playstationia kuin 34-sivuista vaatimuslistaa. Elintarvikkeihin liittyvissä pyynnöissä korostuu brändiuskollisuus. Weekend Festivalin takahuonetarjoiluun halutaan mm. harvinaista Manuka-hunajaa, jonka aktiiviluokituksen tulee olla yli 24, kauramaidoksi kelpaa vain Califia Farmsin tuottama ja Lucozade sport -urheilujuoma on ehdoton. Tänä vuonna lähes joka toiselta löytyy juomalistalta Jägermaisteria ja erilaisia samppanjoita on pyydetty useampaa eri merkkiä - kallein näistä on “Ace of Spades” -samppanja, jonka hintalappu on lähes 900 euroa. Konjakiksi kelpaa sitä pyytäville vain Hennessy. Sen sijaan tupakkatuotteiden vaatiminen on loppunut lähestulkoon kokonaan, vain 2 artistia toivoo sikareita.



Festarijärjestäjiä on pyydetty varautumaan myös muun muassa tuoksukynttilöillä, Hämeenlinnan magneetilla, T-paidoilla ja boksereilla, jalkapallolla sekä Suomen lipulla.

”Yleisesti takahuoneeseen pyydetään erilaisia alkoholijuomia ja virvokkeita sekä snackseja”, Heikkinen jatkaa. “Tänä vuonna toiveina on ollut esimerkiksi 15 eri samppanjaa, 13 erilaista tequilaa ja 12 erilaista vodkaa. Yhteensä artisteille toimitetaan 4768 erilaista juomatuotetta. Meillä työskentelee viisi työntekijää kuukauden ajan täysipäiväisesti artistien vaatimusten toteuttamiseksi”.



Esiintyjä lämmittää yleisön, sekä valaisee taivaan

Monen esiintyjän kohdalla keikka vaatii myös pyrotekniikkaa, johon kuuluvat yksittäiset tulisuihkut tai laajemmat ilotulitukset, jotka takaavat kuumat oltavat koko festarikansalle. Mahtipontisin pyyntö on 3 minuutin pyroshow, jossa ammutaan niin pyroefektejä, co2- kaasua kuin konfettiakin.

Teknisiä ohjeistuksia artisteilta on tullut yhteensä yli 1000 sivua. Vaatimukset pitävät sisällään ohjeistuksia aina mikrofonien laadusta ja määristä valaistukseen, äänentoistoon sekä pyroefektien laatuun ja määrään. Esimerkiksi konfettia käytetään pelkästään yhden esiintyjän aikana yli 120 kiloa. Kaiken kaikkiaan esiintymisten aikana ammutaan taivaalle satoja kiloja konfetteja.



Ekologisuus yhdistää



Yksittäisten pyyntöjen lisäksi esiintyjien raidereista löytyy myös yhtäläisyyksiä. Toistuvaksi teemaksi nousi tänä vuonna ekologisuus. Esiintyjät pyytävät uudelleenkäytettäviä posliinisia tai vähintään puisia astioita ja aterimia. Yksi esiintyjä kieltää sekä styroksiset että muoviset pillit ja pullot. Toinen esiintyjä kieltää muovin kokonaan. Myös snackseissä ja elintarvikkeissa luomutuotteet ja ekologiset sekä vegaaniset vaihtoehdot ovat lisääntyneet.

Yhden pääesiintyjän 34-sivuisessa vaatimuslistassa edellytetään, että artistikuljetus tapahtuu vain sähköautolla.

”Vastuullisuus on meille tärkeää ja pyrimme toteuttamaan erityisesti siihen liittyviä toiveita”, Heikkinen summaa.