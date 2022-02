WEEKEND FESTIVALILTA UUSIA JULKISTUKSIA - MUUN MUASSA PIHLAJA, BESS JA JESSE MARKIN NÄHDÄÄN HÄMEENLINNASSA.

Weekend Festivalissa nähdään ensi kesänä monipuolinen kattaus niin kansainvälisiä huippuja eri musiikkigenreistä, kotimaisia kärkinimiä kuin myös nousevia artisteja. Festivaalin tuoreita kiinnityksiä ovat Averagekidluke, BESS, Ege Zulu, Etta, F, Jambo, Jesse markin, Kiki, Lauri Haav, Louie Blue, Madboiali, Mary Ann Hawkins, MC KOO, NCO, Pihlaja, Sebastian Noto, Sexmane ja Turisti.



Festivaalin YleX-lavalle nousee muun muassa juuri YleX vuoden 2022 läpimurtoartistiksi valittu, vakuuttavia kokonaisuuksia julkaissut ja suvereenisti räppäävä Ege Zulu sekä monipuolisuudellaan ihastuttava Etta, joka julkaisi genrerajoja rikkovan debyyttialbuminsa Tyttö kesäkuussa 2021 ja vakiinnutti sen myötä asemansa yhtenä tämän hetken mielenkiintoisimpana artistina.

Lisäksi festivaalissa nähdään myös R&B-musiikin tyylilajeja taidokkaasti ja persoonallisesti yhdistävä laulaja-lauluntekijänä tunnettu, vuonna 2020 Emma-gaalassakin Vuoden tulokkaaksi ehdolla ollut Pihlaja, sekä lukuisista kulta- ja platinahiteistään tunnettu tämän vuoden UMK:stakin tuttu pop-artisti BESS, joka pitää tällä hetkellä hallussaan Suomen singlelistan kärkisijaa kappaleellaan Ram Pam Pam. Heidän ohellaan Hämeenlinnassa kuullaan myös Indiekomeetta Jesse Markinia, jonka musiikin tyylilajeja erittäin tyylitajuisesti yhdistelevä pitkäsoitto NOIR on ollut todellinen arvostelumenestys. NOIR poiki Markinille myös Emma-ehdokkuuden Vuoden rock -kategoriassa.



“Vaikka Weekend Festival on perinteisesti tuonut lavoille pääosin ulkomaisia esiintyjiä, haluamme tukea myös suomalaista musiikkikulttuuria - erityisesti siksi, että se on kärsinyt viime aikojen poikkeustilanteen myötä.

YleX toimii kotimaisen musiikin äänitorvena ja on hienoa olla yhdessä nostamassa nousevia suomalaisia artisteja. Me haluamme omalta osaltamme antaa tukemme ja auttaa myös täysin uusia artisteja läpimurron kanssa, ja toimia sillä tavoin ponnahduslautana suomalaiselle musiikille”, kertoo Weekend Festivalin Marketing Director Jyri Heikkinen.



YleX mukana kuratoimassa

Weekend Festivalin festivaalialueen neljä eri esiintymislavaa tarjoavat monipuolisesti musiikkielämyksiä ja 10.2. julkaistut artistit tulevat esiintymään Weekend Festivalin YleX-lavalla, jota YleX on ollut mukana kuratoimassa.



“Hienoa olla YleX-stagella mukana Weekendeillä”, kertoo YleX musiikkipäällikkö Tapio Hakanen. “Lavan artistikattaus on todella kovatasoinen katsaus tämän hetken kuumimpiin suomalaisiin artisteihin räpin, indien ja popin puolella. Hienoa nähdä samassa lineupissa Ettan, Sexmanen, Bessin ja Pihlajan kaltaisten nimien rinnalla tämän vuoden YleX Läpimurto-artistit Ege Zulu, Averagekidluke, Jambo ja Kiki. Weekend on aina yksi festarikesän kohokohdista ja on upeaa, että päästään parin vuoden tauon jälkeen taas nauttimaan festarin ainutlaatuisesta fiiliksestä."



Weekend Festivaalin lavoilla nähdään ulkomaisista artisteista muun muassa Post Malone, David Guetta, Tove Lo, Nina Kraviz, Rezz, Tchami ja Zhu. Festivaaliin on jo aiemmin kiinnitetty myös kotimaisia kärkiartisteja, kuten esimerkiksi JVG, Sanni ja Pyhimys. Kaiken kaikkiaan Weekend Festival tuo Hämeenlinnan Kantolan tapahtumapuistoon tulevana kesänä yli 80 artistia ja lisää artistijulkaisuja on luvassa kevään aikana. Festivaalin liput saatavilla Ticketmasterista.



10.2. julkaistut Weekend Festivalin artistit:



AVERAGEKIDLUKE

EGE ZULU

ETTA

BESS

F

JAMBO

JESSE MARKIN

KIKI

LAURI HAAV

LOUIE BLUE

MADBOIALI

MARY ANN HAWKINS

MC KOO

NCO

PIHLAJA

SEBASTIAN NOTO

SEXMANE

TURISTI



Aiemmin julkaistut artistit:

POST MALONE

DAVID GUETTA

BOY PABLO

CLEDOS

IBE

JAY1

JVG

NINA KRAVIZ

PI'ERRE BOURNE

PYHIMYS

REZZ

SANNI

SURF CURSE

TCHAMI

TOVE LO

YEBOYAH

ZHU