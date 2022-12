WEEKEND FESTIVALIN LAUANTAIN PÄÄESIINTYJINÄ DAVID GUETTA JA HARDWELL

Weekend Festival palaa elokuussa juurilleen ja viihdyttää festarikansaa “Time Machine Edition” -hengen mukaisesti kaksipäiväisenä. Lavoille nousevat maailman suosituimmat elektronisen musiikin DJ:t.

Ranskalainen DJ-legenda, David Guetta, huudattaa yleisöä lauantain pääesiintyjänä. Guetta on elektronisen musiikin legenda, jonka biisejä on kuunneltu parhaimmillaan miljardeja kertoja. Hänet onkin valittu kolme kertaa maailman parhaaksi DJ:ksi. Guettalla on pelkästään Spotifyssa yli 66 miljoonaa kuuntelijaa kuukaudessa. Kuunnelluimpiin biiseihin lukeutuu mm. Titanium (feat. Sia) ja vuonna 2022 Tiktokin kautta suosiota kerryttänyt I’m Good (Blue) (feat. Bebe Rexha), joka on alle puolessa vuodessa kerryttänyt melkein puoli miljardia kuuntelukertaa Spotifyssa. Pitkään jatkuneelle menestykselle ei näy loppua genren kasvattaessa suosiotaan etenkin Keski- ja Etelä-Euroopassa.

Toisena lauantaipäivän pääesiintyjänä nähdään Weekend Festivaleille paluun tekevä hollantilais-DJ Hardwell, joka on voittanut maailman parhaan DJ:n äänestyksen kaksi kertaa. Hardwellia voikin tituleerata yhdeksi elektronisen musiikin huippunimistä. Hardwell aloitti uransa jo 14-vuotiaana ja on sittemmin tehnyt biisejä, jotka tanssittavat kuulijoita vuodesta toiseen. Hitit, kuten Spaceman ja Power (feat. KSHMR), ovat klassikoita elektronisen musiikin ystäville. Oman tuotannon lisäksi Hardwell on tekee remixejä muiden maailman tunnetuimpien artistien biiseistä. Kuuntelijoita DJ:lle kertyy kuukausittain Spotifyssa n. 4,8 miljoonaa. Hardwell on viimeksi esiintynyt Weekend Festivalilla vuonna 2018.

Aiemmin viime viikolla tiedotettiin perjantain pääesiintyjän olevan hollantilainen DJ-tuottaja Martin Garrix.

"Olemme todella innoissamme saadessamme näin upean kattauksen elektronisen musiikin kärkinimiä ja kovassa nosteessa olevia artisteja ensi kesän festareille," iloitsee Weekend Festivalin markkinointipäällikkö Atro Anttila.

Festivaalilla nähdään myös muita ulkomaisia vahvistuksia. Huimassa nousussa oleva, melodista technoa ja progressiivista housea soittava ukrainalainen tuottaja Korolova sekä hollantilainen housetuottaja Ferreck Dawn tanssittavat yleisöä perjantaina. Samana päivänä Brittien house-tuottajatähti Hot Since 82, joka on tunnettu tyylikkäistä ja energisistä seteistään, saapuu myös Weekend Festivalin lavalle. Brittivahvistusta artistikaartissa edustaa myös Bru-C, joka raivasi tiensä tanssiskeneen sekoittamalla brittiräppiä elektroniseen musiikkiin.

Lauantaina lavalle nousee maailman isoimmilla festivaaleilla, kuten Coachellassa, Glastonburyssa, Tomorrowlandissa ja EDC:ssä esiintyneitä DJ:itä. Maailmanluokan tähdet, kuten saksalainen DJ ja tuottaja Claptone, joka esiintyy kiehtovan maskin takana tarjoilee lauantaina festarikansalle housea. Jo 15 vuotta alalla vaikuttanut hollantilainen Hardstyle DJ ja tuottaja Headhunterz palaa myöskin Weekendin lavalle lauantaina, kuten myös brittiläinen drum & bass tuottaja ja DJ Sub Focus. Drum & bassia päästään nauttimaan lauantaina enemmänkin, kun yksi maailman tunnetuimmista drum & bass tuottajista Metrik saapuu Weekend Festivaliin.

Kaikkien lipputyyppien myynti myynti alkaa to 15.12. klo 9.00 osoitteessa wknd.fi. Lisää artistijulkaisuja luvassa alkuvuodesta.



12.12. mennessä julkaistut artistit

Perjantai 4.8.:

Martin Garrix

Bru C

Ferreck Dawn

Korolova

Lauantai 5.8.:

David Guetta

Hardwell

Claptone

Headhunterz

Metrik

Sub Focus DJ Set