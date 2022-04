Werner Söderström Osakeyhtiö avasi uuden Kirja-verkkokaupan

Kirja-verkkokauppa tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden kuluttajille ja yritysasiakkaille ostaa kirjat suoraan kustantamolta. Oman verkkokaupan etuna on mahdollisuus tarjota kustantamoiden laaja valikoima samassa paikassa. Verkkokaupassa on myynnissä kauno- ja jännityskirjoja, lasten- ja nuortenkirjoja sekä tietokirjoja. Myös klassikoiden, runojen ja sarjakuvien ystävät löytävät sieltä suosikkinsa. Verkkokaupasta on mahdollisuus tilata teoksia myös ennakkotilauksena jo ennen julkaisupäivää.

”Kustantamoidemme painettujen kirjojen myynti on kasvanut ilahduttavasti viimeisen vuoden aikana. Kirja-verkkokauppa on myös kirjailijoillemme tärkeä kanava, jonka kautta meillä on mahdollisuus tarjota uusi alusta kirjojen myyntiin”, toteaa WSOY:n myyntijohtaja Veli-Pekka Matilainen.

Kirja ei ole ainoastaan verkkokirjakauppa, vaan sieltä löytyy lisäksi myös taustatietoa kirjoista ja kirjailijoista. ”Kirjan ystävä viihtyy uudella sivustolla myös artikkeleiden, haastattelujen ja podcastien parissa. Tulemme järjestämään Kirja-verkkokauppa-alustalla myös virtuaalisia tapahtumia, joissa lukijat pääsevät kohtaamaan kirjailijoita paikasta riippumatta”, Matilainen jatkaa. Verkkokaupan asiakkaiden on mahdollisuus saada asiakasetuna Werner Söderströmin vuosittain julkaisema eksklusiivinen Kirja-lehti.

Kaupan viralliset avajaiset käynnistyvät 23.4.2022 vietettävänä Kirjan ja ruusun päivänä.

Kirja-verkkokauppa toimii Shopifyn verkkokauppa-alustalla. Ulkoasun designista vastaa Saariaho Järvenpää Oy ja teknisestä toteutuksesta Frantic Oy.

Tutustu Kirja-verkkokauppaan täällä: www.kirja.fi