West Side Story -musikaali toteutuu, mutta suuri osa yleisöstä jää rannalle

Jaa

Savoy-teatterin West Side Story toteutuu alkuperäisessä aikataulussaan 1.-19.9. Tänään vahvistuneiden yleisörajoitusten vuoksi 1.-12.9. välisenä aikana esitykseen voidaan ottaa vain osa lipunostaneista.

Savoy-teatterin ja Sublime Music Agencyn tuottama klassikkomusikaali saa ensi-iltansa 1.9. Esitykset toteutetaan rajoitetulla yleisökapasiteetilla tarkoin terveysturvallisuusjärjestelyin.

1.-12.9. välisen ajan esityksiin myydyt liput paikoitetaan uudelleen vallitsevien yleisörajoitusten mukaisiksi. Valitettavasti musikaalin yleisöön mahtuu kuitenkin vain osa lipunostaneista, arviolta noin 130, kun salissa on 750 paikkaa.

"Olemme tehneet kaikkemme yleisön ja esiintyjien turvallisuuden takaamiseksi. Olemme todella pahoillamme yleisömme ja esiintyjiemme puolesta. Pettymys molemmin puolin on syvää," Savoy-teatterin johtaja Päivi Loponen-Kyrönseppä toteaa.

Savoy-teatterin West Side Story esitetään alkuperäiskielellä englanniksi ja tekstitetään suomeksi. Marian roolissa esiintyy Los Angelesissa asuva Holly Sedillos, ja miespääosassa Tonyna kuullaan newyorkilaista Christian Mark Gibbsiä. Kansainväliseen solistikaartiin lukeutuvat myös unkarilainen Zoltán Daragó (Consuelo), yhdysvaltalaiset Christopher Faison (Riff) ja Tonoccus McClain (Action) sekä ruotsalainen Sarah Verdier (Francisca). Ulkomaisten solistien rinnalla esiintyvät mm. Maria Ylipää (Anita), Chike Ohanwe (Bernardo), Diandra (A Girl) ja Kristo Salminen (Krupke).

West Side Storysta esitetään tulkinta, jossa ohjaaja Tuomas Parkkinen ja koreografi Ima Iduozee painottavat teoksen klassista asetelmaa vihasta, jolle on vaikea löytää järjellisiä perusteita. Musikaali pohjautuu Shakespearen Romeo ja Julia -näytelmään, jossa kaksi sukua pitävät keskenään vihaa, koska ”niin on aina ollut”. Savoyn tulkinnassa sekoitetaan kansallisuudet ja ihonvärit, jolloin vihanpidon järjettömyys näyttäytyy entistäkin absurdimpana. Teoksen roolituksessa on noudatettu periaatetta "kuka tahansa voi esittää ketä tahansa".

Yhdysvaltalaisen Leonard Bernsteinin säveltämä West Side Story kantaesitettiin Broadwaylla vuonna 1957, ja se on siitä lähtien kuulunut maailman rakastetuimpiin musikaaleihin. Teoksen tunnetuimpia sävelmiä ovat Maria, America, Tonight ja Somewhere. West Side Story on tunnettu poikkeuksellisen vaativista laulurooleistaan ja nerokkaasta orkestraatiostaan.

West Side Storyn ensi-ilta on Savoyssa 1. syyskuuta, ja esitykset jatkuvat 19.9.2021 saakka.

OHJAUS: Tuomas Parkkinen

KOREOGRAFIA: Ima Iduozee

MUSIIKIN JOHTO: Jonas Rannila

LAVASTUS: Jani Uljas

PUVUSTUS: Erika Turunen

Vantaan Viihdeorkesteri

Rooleissa: Maria Holly Sedillos (USA), Tony Christian Mark Gibbs (USA), Riff Christopher Faison (USA), Bernardo Chike Ohanwe, Chino Roderick Kabanga, Anita Maria Ylipää, Schrank Carlos Orjuela, DOC Henry Hanikka, Krupke Kristo Salminen, Action Tonoccus McClain (USA), Diesel Ike Ikegwuonu, Rosalia Nathalia Hyvärinen Kanerva, Consuelo Zoltan Darago (Unkari), Francisca Sarah Verdier (Ruotsi), A-rab ja Glad Hand Joel Forsström, Baby John Niklas Rautén, Big Deal Alen Nsambu, Anybodys Kasper Korpela, A Girl Diandra Flores, Pepe Leo Ikhilor, Indio Akim Bakhtanoui, Minnie Iiris Puustinen, Velma Selma Kauppinen, Pauline Josefiina Kotajärvi, Luis Samuli Emery, Clarice Yasmin Janatuinen, Graziella Atiti Iduozee

Esitykset 1.-19.9.2021 Savoy-teatterissa

Esityskieli englanti, tekstitys suomeksi, kesto noin 2,5 h väliaikoineen

Musikaalin tuottavat yhteistyössä Savoy-teatteri ja Sublime Music Agency