Whopper ja taco yhdessä jälleen – uusi ravintolakokonaisuus tarjoaa makuja eri puolilta maailmaa

Ravintolat sijaitsevat loistavalla sijainnilla, Hämeenkadun raitiovaunupysäkkien kohdalla rautatieaseman läheisyydessä. Tampereen suosituimmista yökerhoista on lyhyt kävelymatka yöasiakkaita ajatellen.

”Muuton myötä saadaan Burger Kingille paremmat puitteet palvella kasvavaa asiakaskuntaa. Samaan tilaan avautuva Tampereen toinen Taco Bell -ravintola tarjoaa laajojen aukioloaikojen ansiosta asiakkaalle monipuolisen kohtaamispaikan.” kertoo Restelin Fast Food liiketoimintajohtaja Siru Kalpio.

Ravintolassa erikoista on se, että erillisten asiakaspaikkojen sijaan uudessa liiketilassa on 350 asiakaspaikkaa food court -tyyliin. Taco Bellin ja Burger Kingin lisäksi kolmantena ravintolana samaan liiketilaan tulee japanilaista grilliruokaa tarjoava Itsuyaki. Perinteinen, teppanyaki-tyylinen ravintola täydentää Restelin ravintoloiden tuotetarjontaa Aasian mauilla. Yhteisellä liiketilaratkaisulla pystytään tarjoamaan asiakkaille uudenlainen ruokailukokemus ja monenlaisia vaihtoehtoja samassa ravintolassa. Tilan suunnittelussa kiinnitetään huomiota monikanavaiseen tilaustapaan, jotta asiakkaan asiointi on mahdollisimman nopeaa ja vaivatonta eri ravintoloiden välillä.

Uusi ravintola istuu hyvin Tampereen uudistuvaan kaupunkikuvaan tuoden monipuolisen ruokapaikan keskeiseen risteyskohtaan. OP Tampereen omistamassa kiinteistössä sijaitseva esteetön ja tilava katutason liiketila mahdollistaa asiakkaiden nopean palvelun myös isojen tapahtumien aikaan. Lisäksi useamman toimijan yhteinen ravintola parantaa myös henkilökunnan sekä asiakkaiden turvallisuutta, etenkin ilta- ja yöaikaan.

”Olemme iloisia, että lähes kahden vuoden etsinnän jälkeen löysimme toimijan ja ratkaisun katutason liiketilalle yhteistyössä OP Koti Pirkanmaan toimitilavälityksen kanssa. Uskon, että tällainen ravintolakokonaisuus toimii erinomaisesti vilkkaalla liikepaikalla ja elävöittää hienosti kävelykatua”, kertoo OP Tampereen liiketoimintajohtaja Kari Lepistö.

Uusi ravintolakokonaisuus avaa ovensa arviolta lokakuussa 2023. Ravintolan lisäksi kiinteistön katutasossa toimintaansa jatkavat Silmäasema ja Robert’s Coffee sekä ylemmissä kerroksissa Stockmann ja lääkärikeskus Mehiläinen.