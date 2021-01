WiCo Inspections sai FINASin myöntämän akkreditoidun aseman

Wind Controller Oy:n tytäryhtiöstä, WiCo Inspectionsista tuli joulukuussa 2020 Suomen ensimmäinen tuulivoimalatarkastuksiin keskittynyt tarkastuslaitos. Suomen kansallinen akkreditointielin FINAS myönsi WiCo Inspectionsille tuulivoimaloiden huoltohissien ja -nostinten akkreditoidun tarkastuslaitoksen aseman. Siten WiCo Inspections täyttää uudet säädökset (Valtioneuvoston asetus 1095/2019) tuulivoimaloiden turvalaitteiden tarkastuksista, ensimmäisenä akkreditoituna tuulivoimalatarkastusyrityksenä.

WiCo Inspections suorittaa tuulivoimaloiden turvalaitteiden tarkastusten lisäksi myös tuulivoimaloiden ja -puistojen muita tarkastuksia ja mittauksia – sähköasemalta lavan kärkeen asti.



”Saavutettu asema akkreditoituna tarkastuslaitoksena antaa meille erinomaisen lähtökohdan jatkaa palveluntarjontamme kehittämistä Suomen tuulivoima-alan tarpeiden mukaisesti”, toimitusjohtaja Ville Koskela iloitsee.



WiCo Inspectionsin toiminta on myös ehdolla vuoden 2020 tuulivoimateoksi. Suomen Tuulivoimayhdistys palkitsee vuosittain Tuulivoimateko-palkinnolla teon, toiminnan tai yrityksen, joka on tukenut tai vauhdittanut tuulivoiman kasvua Suomessa. WiCo Inspectionsilla on kunnia olla mukana kisassa tänä vuonna.