Wihurin Metro-tukku avaa verkkokauppansa kuluttajille

Vuodesta 1901 tukkukauppaa harjoittanut Wihuri Oy Aarnion Metro-tukku avaa emetro.fi-verkkokauppansa kuluttaja-asiakkaille tiistaista 28.4. lähtien. Toiminnan historiallisella laajentamisella perinteikäs tukkuliike vastaa kaupan alalla tapahtuvaan voimakkaaseen murrokseen.

”Koronapandemian aiheuttama markkinamuutos ja siitä aiheutuva digiloikka muuttaa varmasti pysyvästi kuluttajakäyttäytymistä. Haluamme olla mukana tässä murroksessa”, sanoo Juha Mattila, Metro-tukun toimialajohtaja.



Ruoan verkkokauppa lisääntyy räjähtävällä tahdilla, ja varsinkin koronapandemian aikana tilaus- ja kuljetuspalvelut ovat nousseet omaan arvoonsa. Ostamisen helppous ja sen tuoma ajansäästö tulevat kuitenkin myös jatkossa houkuttelemaan asiakkaita verkkoon. Metro-tukun monipuolinen valikoima ja isot tukkupakkaukset ovat varmasti kiinnostava lisä ruoan verkkokauppaan.



Wihuri Oy Aarnion Metro-tukku on yksi Suomen johtavista päivittäistavara-alan tukkukaupoista. Aiemmin ainoastaan ravintola- ja vähittäiskauppa-asiakkaille avoinna olleella Metro-tukulla on noin 20 000 tuotteen valikoima tuoretuotteita, elintarvikkeita, pakasteita ja päivittäisiä käyttötavaroita sekä kattava juomavalikoima.



”Ruoan verkkokauppa ei ole enää tulevaisuutta, vaan se on tätä päivää. Otamme tulevaisuuden kannalta tärkeä askeleen. Ennen muuta se tarjoamme kuluttajille huippumahdollisuuden tehdä järkeviä ostopäätöksiä ostamalla esimerkiksi isompia tukkupakkauksia. Tästä voi olla suurta apua etenkin perheille”, Juha Mattila sanoo.



Verkkokauppa toimittaa ostoksia tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella ja Oulussa asuvien kuluttaja-asiakkaiden kotiovelle. Laajan päivittäistavara-alan tuotevalikoiman ohella Metro-tukut tarjoavat valmiiksi mietittyjä ostokokonaisuuksia, kuten vaikkapa viikonloppuherkkuja sisältäviä ”weekend boxeja”.