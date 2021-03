Wihurin Metro-tukku tarjoaa Pizza Cartel -starttipaketin auttaakseen vaikeuksissa olevia ravintoloita

“Parhaimmillaan laadukkaiden italialaispizzojen take away -myynti on käynnissä kolmessa päivässä”, lupaavat Pizza Cartelin Pertti Kallioinen ja Wihurin Metro-tukun Tomi Ylä-Rautio.

Wihurin Metro-tukku auttaa yhdessä Pizza Cartelin kanssa koronakriisistä kärsiviä ravintoloita uudistamaan toimintaansa ja omaksumaan uusia toimintamalleja. Pizza Cartelin valmis konsepti on nopea tapa aloittaa laatupizzojen valmistus ja take away -myynti. Yhteistyömalli sopii niin pizzerioille kuin muillekin ravintoloille.

“Wihurin Metro-tukku haluaa tukea asiakkaitaan hankalassa tilanteessa ja auttaa heitä menestymään myös koronan kurittaessa. Yhteistyö Pizza Cartelin kanssa on helppo ja turvallinen tapa aloittaa ruoan ulosmyynti tai uudistaa jo olemassa olevaa take away -listaansa“, sanoo avainasiakaspäällikkö Tomi Ylä-Rautio Wihurin Metro-tukusta.

“Meillä on valmis konsepti, jonka saa käyntiin muutamassa päivässä. Kaikki on valmiina reseptiikkaa, tilausjärjestelmää ja etänä tapahtuvaa koulutusta myöten. Konsepti toimii erityisesti taajama-alueilla, joissa asuu paljon ihmisiä, mutta ravintolavalikoima on suppea. Meidän avullamme mistä tahansa pizzaravintolasta tai pubista voi tulle hetkessä laatupizzeria”, Pizza Cartelin perustaja ja ravintolamaailman konkari Kallioinen sanoo.

Wihurin Metro-tukku tarjoaa mukaan valituille asiakkailleen Pizza Cartel -starttipaketin. Starttipaketti on helppo ja nopea tapa alkaa tuottaa laadukkaita pizzoja take away -myyntiin koronasulun aikana ja ottaa muutenkin Cartel-pizzat valikoimiinsa. Mukaan valitut pizzeriat saavat Cartelilta pizzojen reseptit, raaka-ainevalinnat, pakkaukset, nettitilausjärjestelmän ja koulutuksen. Vaatimuksena ravintoloille on 300-asteeseen kuumeneva uuni, pizzakivi sekä kotiinkuljetusmahdollisuus.

“Pizza Cartel -yhteistyö on herättänyt todella paljon kiinnostusta ravintoloiden joukossa. Puhelin ja sähköposti ovat laulaneet aamusta asti. Tämän helpommin ei ruoan ulosmyyntiä voi laadukkaasti aloittaa. Ravintola saa toimivan tuotteen itselleen nopeasti”, Tomi Ylä-Rautio sanoo.

“Pizza Cartel -palvelu on valmis työkalu yrittäjälle, joka haluaa uusia ideoita koronatilanteessa. Yksi uusista Pizza Cartel -ravintoloistamme myi ensimmäisenä viikonloppunaan kaikki pizzat loppuun, koska kysyntä laatupizzoihin osoittautui paikkakunnalla kuviteltua huomattavasti suuremmaksi”, Pertti Kallioinen Pizza Cartelista sanoo.

https://kampanja.emetro.fi/fi/yrittaja-uudista-toimintaasi-liittymalla-pizza-carteliin