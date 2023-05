Wiki Loves Living Heritage -kuvakilpailu kutsuu kaikki tallentamaan elävää perintöä

Kuvakilpailu on osa maailmanlaajuista kampanjaa ”Wiki Loves Living Heritage”, joka juhlistaa Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisen yleissopimuksen 20-vuotista taivalta. Suomessa juhlitaan myös kymmenettä vuotta yleissopimuksen jäsenmaana. Kampanja on osa elävän perinnön teemavuotta sekä Euroopan kulttuuriympäristöpäivien Elävä perintö -teemaa. Tavoitteena on innostaa kampanjaan mukaan mahdollisimman laaja joukko ihmisiä ja tehdä elävää ja paikallista kulttuuriperintöä näkyväksi ja tunnetuksi.

Suomessa kuvakilpailun järjestävät Museovirasto ja Wikimedia Suomi yhteistyössä Euroopan kulttuuriympäristöpäivien ja Suomen Kotiseutuliiton kanssa. Elävän perinnön kulttuuriperinnön taltioimiseen keskittyvä valokuvakilpailu järjestetään nyt ensimmäistä kertaa. Se on saanut innoituksensa Suomessakin tutusta Wiki Loves Monuments -kilpailusta.

Kilpailuun voi osallistua valokuvilla, jotka liittyvät elävään aineettomaan kulttuuriperintöön. Elävä perintö sisältää käytäntöjä, tietoja ja taitoja, joita on siirretty sukupolvelta toiselle ja jotka ovat edelleen arvokkaita ja käytössä. Siihen kuuluvat esimerkiksi erilaiset juhlat, esittävät taiteet, käsityötaidot, suulliset perinteet, luontoon liittyvä tietotaito, pelit ja leikit sekä ruokaperinteet. Huomion erityisenä kohteena on elävän perinnön vaaliminen: miten harjoitamme ja siirrämme perinteitä eteenpäin.

Suomessa Elävän perinnön wikiluettelosta löytyy jo 240 perinnettä, joista kansalliseen luetteloon on nimetty 64 kohdetta. Unescon luetteloihin on Suomesta nimetty saunaperinne, kaustislainen viulunsoitto ja pohjoismainen limisaumaveneperinne.

Kilpailuohjeet – someen tunniste #eläväperintö

Kilpailuun osallistuvat 9.5.–10.9.2023 välisenä aikana kampanjaan Wikimedia Commonsissa tallennetut kuvat. Wikissä ne ovat kaikkien vapaasti käytettävissä. Kilpailuun voi osallistua kuvilla, joihin kuvaajalla tai organisaatiolla on oikeudet. Kuvakilpailussa voi tallentaa kuvin Elävän perinnön kansallisen luettelon kohteita tai mitä tahansa muuta elävää perintöä.

Kuvia voi myös jakaa sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla #eläväperintö, #WikiLovesLivingHeritage ja #kulttuuriympäristöpäivät.

Suomen-kilpailun parhaat kuvat palkitaan lahjakortein. Suomen ehdokkaista parhaat elävän perinnön vaalimiseen keskittyvät kuvat osallistuvat Euroopan laajuiseen kuvakilpailuun, jonka tuloksista kuullaan lokakuussa 2023.

Työpaja verkossa

Museovirasto ja Wikimedia Suomi järjestävät 22.5 klo 14 alkaen verkkotyöpajan, jossa käydään läpi kuvien tallentamista Wikimedia Commonsiin sekä kuvien käyttämistä viestinnässä laajemminkin. Tervetuloa!



https://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/tapahtuma/wiki-loves-living-heritage-tyopaja





Lisätietoa