Wiki Loves Monuments syyskuussa – valokuvaa rakennettua kulttuuriperintöä ja nosta esiin omien kuva-arkistojen aarteita

Majakkalaiva Kemi palaa Kotkaan – restaurointi jatkuu sisätilojen kunnostuksella 15.7.2021 13:07:46 EEST | Tiedote

Suomen viimeinen käytössä ollut majakkalaiva Kemi palaa telakalta Kotkaan. Suomen merimuseon kokoelmaan kuuluva majakkalaiva Kemi on ollut alkuvuoden ajan Viaporin Telakka ry:n telakalla Suomenlinnassa. Nyt aluksen runko on kunnostettu ja alus on saanut lisää elinvuosia. Sään salliessa Kemi hinataan Helsingistä Kotkaan 15.–16.7. ja se saapuu Merikeskus Vellamon laituriin perjantaina 16.7. aamulla. Yleisölle majakkalaiva Kemi on tarkoitus avata keväällä 2022.