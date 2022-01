Wiklund-keskuksen uudistukset alkavat Sokokselta

Turun kauppatorin kupeeseen vuonna 1963 avattu Wiklund on yksi turkulaisista ikoneista. Tänä päivänä Wiklund-keskus on elämisen keskus, joka uudistuu Turun keskustan kanssa yhtä matkaa. Seuraavaksi vuorossa on Sokos Wiklundin uudistus.

- Sokos Wiklund sijaitsee Turun paraatipaikalla. Haluamme osaltamme olla kehittämässä elinvoimaista keskustaa varmistamalla turkulaisille ja vierailemme monipuolisen tarjonnan ja erinomaisen palvelun. Kulutuskäyttäytymisessä korostuvat yhä voimakkaammin yksilöllisyys, vastuullisuus sekä erilaiset kuluttamisen tavat. Sen vuoksi haluamme luoda asiakkaillemme monikanavaisen ja saumattoman asiakaskokemuksen myös kivijalan ja verkkokaupan välillä. Kevään kuluessa tuomme katutasoon palvelevan verkkokaupan noutopisteen, jossa asiakas voi halutessaan vaikkapa sovittaa verkosta tilaamansa tuotteet saman tien, palauttaa tuotteita tai tehdä lisätilauksia, Sokos-johtaja Sanna-Liisa Byskata toteaa. Muodin ja kauneuden valikoimat tuodaan uudistustöiden myötä entistä houkuttelevammin esille ja brändivalikoima pidetään kirkkaana. Tammi- ja huhtikuun aikana osastot vaihtavat Sokoksella paikkaansa ja pintoja uudistetaan. Tavoitteena on tuoda muutoksilla selkeyttä ja helppoutta asiointiin. Suurin muutos tapahtuu Sokos Wiklundin katutasossa, jossa koko kauneuden ja kosmetiikan osasto siirretään Sokoksen torin puoleiseen osaan. Samassa yhteydessä naisten pukeutuminen saa uuden paikan Brahenpihan puoleisesta osasta hissilinjan toiselta puolelta. Myös miesten muodin ja kenkien osastolla tehdään pieniä viilauksia entistä sujuvamman asioinnin eteen. Sokoksen uudistustyöt valmistuvat toukokuun aikana. Wiklundin S-Pankin asiakaspalvelupiste uudistuu myös tammi-helmikuun aikana ja asiakaspalvelupiste on suljettuna 10.1.2022 alkaen. S-market Wiklund Herkun uudistustyöt alkavat pikkuhiljaa ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Uudistuksen myötä kauppa saa uuden nykyaikaisen ilmeen ja noin 1400 neliötä lisää tilaa herkullisille valikoimille. S-marketin osalta uudistustyöt ovat valmiina vuoden loppupuolella. Uudistusten yhteydessä Wiklund saa myös kaksi yhdyskäytävää Toriparkista. Toinen yhdyskäytävä vie suoraan parkkihallista S-marketiin ja toinen näköalahissillä Original Sokos Hotel Wiklundille ja sen yhteydessä toimiviin ravintoloihin sekä Sokos Wiklundille. Yhdyskäytävien rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Wiklund-keskus palvelee normaalisti uudistustöiden aikana. Lisätietoja:

Turun Osuuskauppa, Sokos-johtaja Sanna-Liisa Byskata, puh. 010 764 4951

