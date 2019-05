Wiklund on valmis

Wiklund on uudistuvan keskustan suunnannäyttäjä, jonne on aina syy tulla. Uudella ja monipuolisella Wiklundilla tavataan, syödään ja kahvitellaan, shoppaillaan, työskennellään ja yövytään.

- Turun Osuuskauppa on vahvasti mukana Turun keskustan elinvoimaisuuden ja vetovoiman kehittämisessä ja vahvistamisessa. Wiklundin uudistus on osa tätä tärkeää kehitystyötä – se lisää ympäristön viihtyisyyttä ja elävyyttä sekä tukee seudullista talouskasvua. Wiklundin uudistustöille myönnettiin rakennuslupa noin vuosi sitten ja nyt tämä 19 miljoonan euron investointi on valmis, sanoo toimialajohtaja Mikko Eskelinen Turun Osuuskaupasta.

Uudistustyöt alkoivat hotellin laajennuksella ja hotellin tilojen uudistuksella. Original Sokos Hotel Wiklund onkin olennainen osa Wiklundin monipuolista viihtymisen, syömisen, shoppailun ja majoittumisen kokonaisuutta. Hotellin kompaktit, selkeälinjaiset ja laadukkaat 112 huonetta tarjoavat omaa tilaa ja rauhaa kaupungin sykkeessä. Lisäksi ryhmähuoneet ja niiden yhdistelmät majoittavat suuremmankin porukan. Hotellin oma cowork-tila sopii rentoon työskentelyyn ja mukaviin kohtaamisiin. Wirta Meetings on tavallisesta poikkeava, piristävä kokoustilojen kokonaisuus. Kokousta voi viettää Laiturin soutuveneessä, Kyläkoulussa, Koivikossa tai Huvilan ihanassa pihakeinussa. Modernilla tekniikalla varustellut tilat soveltuvat jopa 22 hengelle.

Wiklundin kaikki viisi uutta ravintolaa ovat auki. Ravintoloiden viihtyisät miljööt Wiklundin toisessa kerroksessa taipuvat eri tilanteisiin, yksityisistä hetkistä illalliseen iloisella porukalla. Italiaistyyppinen Trattoria, sosiaalisten kohtaamisten VENN, helposti lähestyttävä Rapido ja monelle jo tuttu Coffee House sekä kaupunkilaisten oma ja Turun ainoa kattobaari Walo Rooftop Bar houkuttelevat kaupunkilaisia ja matkailijoita Wiklundin katon alle.

Sokoksella osastot vaihtoivat uudistusten aikana paikkaansa ja pintoja uudistettiin. Uudet sisäänkäynnit sekä Eerikinkadulta että Kauppiaskadulta avautuvat laajentuneelle kosmetiikkaosastolle. Lisäksi ensimmäisessä kerroksessa ovat naisten jalkine- ja pukeutumisosastot. Miesten muoti ja kengät sekä kodin osasto palvelevat toisessa kerroksessa. Lisäksi asiakkaita hemmottelee Hyvä Olo- ja Hyvä Olo Express -hoitolat sekä S-market Wiklund Herkku. Pankkiasiat hoituvat sujuvasti S-Pankissa.

Wiklundin palvelutarjontaa täydentää joukko erikoistavaraliikkeitä. Saman katon alla palvelevat Alko, Wiklundin Apteekki, Tokmanni, Eurokangas, Kukkakauppa Vivahde, Vauvatalo Johanna, Cybernet, Wiklundin suutari- ja avainpalvelu ja Wiklundin ompelimo.

Tulevana viikonloppuna vietetään uudistuneen Wiklundin avajaisia. Luvassa on monipuolinen kattaus asiantuntijapuheenvuoroja ja -haastatteluja hyvällä musiikilla höystettynä. Katso päivän ohjelma osoitteesta www.wiklundturku.fi.

Lisätietoja:

Turun Osuuskauppa, toimialajohtaja Mikko Eskelinen, puh. 010 764 5007