Wiklundille kaksi uutta ravintolaa

- Olemme vahvasti mukana Turun keskustan kehittämisessä ja rakennamme Wiklundista uudistuvan keskustan suunnannäyttäjää. Wiklundin uudistamisen ensimmäisessä vaiheessa toimme kaupunkiin uuden hotellin, Original Sokos Hotel Wiklundin sekä sen yhteydessä olevat ravintolat ja kokoustilat. Parhaillaan uudistukset jatkuvat Sokoksen ja kahden uuden ravintolan parissa. Uudistukset tietävät paitsi parempia palveluja keskusta-alueelle myös uusia työpaikkoja. Wine Bar Axel W ja Hesburger työllistävät keväästä alkaen yhteensä noin 40 palvelualan ammattilaista. Rekrytoinnit käynnistyvät lähipäivinä, kertoo toimialajohtaja Mikko Eskelinen Turun Osuuskaupasta.

Axel W on tyylikäs ja rento eurooppalaishenkinen all day -kortteliravintola. Elämää täynnä oleva Turun Kauppatorin jatke, joka kutsuu viinille, kahville ja lounaalle.

- Axel W:n sijainti kauppatorin laidalla ja Wiklundin palvelutarjonnan yhteydessä on mitä parhain. Se jatkaa torin leppoisaa tunnelmaa ja toimii houkuttelevana porttina Wiklundille. Ravintolan sisustus on kepeä ja persoonallinen. Tunnelma on sekoitus eurooppalaista kulmaravintolakulttuuria, turkulaisuutta, tuttavallisuutta ja lämmintä persoonallista palvelua, Sokos-johtaja Sanna-Liisa Byskata kuvailee uutta ravintolaa.

- Olemme innoissamme siitä, että Hesburger tekee nyt näyttävän comebackin Kauppatorille yhteistyökumppanimme TOK:n toimesta. Uusi kauppatori tulee olemaan todella upea kaupunkilaisten kohtaamispaikka ja uusi liikepaikka torille avautuvine terasseineen on todella erinomainen sijainniltaan, Hesburgerin varatoimitusjohtaja Jari Vuoti kommentoi.

Wiklundin katon alla palvelee jatkossa viisi ravintolaa, kun italiaistyyppinen Trattoria ja sen pikkuveli Trattoria Bar, Coffee House sekä kaupunkilaisten oma kattobaari Walo Rooftop Bar saavat seurakseen Wine Bar Axel W:n sekä Hesburgerin.

Wiklundilla on parhaillaan käynnissä myös Sokoksen uudistustyöt, jotka valmistuvat toukokuun aikana. Lisäksi S-market Wiklund Herkun uudistukset käynnistyvät kesän kynnyksellä.

Lisätietoja:

Turun Osuuskauppa, toimialajohtaja Mikko Eskelinen, puh. 010 764 5007

Turun Osuuskauppa, Sokos-johtaja Sanna-Liisa Byskata, puh. 010 764 4951

Hesburger, varatoimitusjohtaja Jari Vuoti, puh. 040 048 2352