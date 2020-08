Wilhelm St Hockey Tour- Finaalitapahtuma tuo tähtiloistoa Narinkkatorille

Street Hockey ”pähkinänkuoressa”



Street Hockey on yksi jääkiekon variaatio, jota pelataan ilman luistimia asfalttialustalla ilmatäytteisessä katulätkäkaukalossa. Pelijalkineina ovat tossut, joten urheilumuotoa on helppo harrastaa taitotasosta riippumatta.



Street Hockey on joukkuepeli, joka vetää puoleensa kaiken ikäisiä pelaajia ja yleisöä. Turnauksissa kentällä on totuttu näkemään samanaikaisesti niin huippu-urheilijoita, puulaakipelaajia kuin penkkiurheilijoita ja muiden lajien osaajia.



Street Hockey SM kiertueella pelataan miesten- ja naisten sarjaa ja voidakseen osallistua tossulätkäpeleihin pelaajan tulee olla täyttänyt 18 vuotta. Nuoremmille ikäluokille järjestetään erillinen St Hockey JR Cup tapahtum. Pelivälineenä on virallinen oranssi Street Hockey -pallo. Pallon halkaisija on n.7 cm ja sen paino on n. 80 g.