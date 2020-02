Wilman osoite vaihtuu 26.2.: käyttäjien päivitettävä uusi osoite sovellukseen ja selaimeen

Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukioiden ja opistojen käytössä olevan Wilma-palvelun osoite muuttuu palvelinvaihdon vuoksi. Huoltajien ja oppilaiden tulee päivittää uusi osoite Wilma-sovellukseen sekä verkkoselaimen kirjanmerkkeihin.

Wilma on kodin ja oppilaitoksen tai päiväkodin väliseen yhteydenpitoon tarkoitettu verkkopalvelu.

Palvelinvaihdon vuoksi Wilmassa on käyttökatko ke 26.2., ja uusi osoite on muutoksen jälkeen https://vaasa.inschool.fi. Kuula-opiston osalta uusi osoite on https://kuula.inschool.fi.

Tarkemmat ohjeet osoitteen vaihtamiseen löytyvät Vaasan kaupungin verkkosivuilta: www.vaasa.fi/wilmavaasa.