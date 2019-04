Wings for Life World Run hyväntekeväisyysjuoksu 5.5.2019

Toukokuun 5. päivänä järjestetään maailmanlaajuinen hyväntekeväisyysjuoksu Wings for Life World Run johon viime vuonna osallistui yli 100 000 juoksijaa yli 60 eri maassa. Tapahtuma kerää varoja selkäydinvammojen tutkimukseen ja hoitoon. Helsingissä organisoitu app run starttaa Karamzininrannasta klo 14.

Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa ovat riippuvaisia pyörätuolista selkäydinvamman johdosta. Melko usein siihen on syynä liikenneonnettomuus tai kaatuminen.

Wings for Life on voittoa tavoittelematon selkäydinvammojen varainkeräys, jonka tehtävänä on löytää uusia hoitovaihtoehtoja. Vuodesta 2004 lähtien Wings for Life on rahoittanut tutkimushankkeita ja kliinisiä tutkimuksia ympäri maailmaa. Vaikka hoitoa ei ole vielä löydetty, suuria askeleita on kuitenkin jo tehty: Wings for Life World Run on kerännyt yli 7 miljoonaa euroa näiden läpimurtojen saavuttamiseen.

David Mzee halvaantui vuonna 2010 voimisteluonnettomuudessa. Hän on yksi kolmesta potilaasta, jotka osallistuivat STIMO-tutkimukseen. Tutkimuksessa on saatu uraauurtavia tuloksia, kun Mzee osallistuu Sveitsin tapahtumaan ja ottaa ensiaskeleet lähtöviivan yli. Ne jotka liittyvät David Mzeeen kanssa Wings for Life World Run -lähtöviivalle 5. toukokuuta 2019, liittyvät järjestettyyn sovellusjuoksuun tai juoksevat itsenäisesti sovelluksen kanssa, osallistuvat historialliseen Wing for Life World Run tapahtumaan.

Vuonna 2018 tapahtumaan rekisteröityneitä juoksijoita oli yli 100 000, yli kahdessa sadassa eri lokaatiossa ympäri maailmaa. Tämä tekeekin Wings for Life World Runista ainutlaatuisen juoksutapahtuman, koska osallistujat lähtevät liikkeelle täysin samaan aikaan ympäri maailmaa.

Hyvän asian puolesta lenkkeily onnistuu helposti ladattavan appsin avulla missä vain - virtuaalisen catcher auton kirittäessä suoritusta. Tapahtumassa ei juosta mitään tiettyä matkaa, vaan niin pitkälle, kunnes virtuaalinen catcher-auto saavuttaa juoksijan. Auto lähtee liikkeelle 30 minuuttia startin jälkeen ja pikkuhiljaa vauhtia nostamalla saavuttaa juoksijat. Maali on siinä, missä catcher-auto saavuttaa juoksijan. Virallinen Wings for Life World Run - sovellus pitää osallistujan ajan tasalla auton sijannista ja siitä, milloin se saavuttaa hänet.

Helsingissä organisoitu Wings for Life app juoksun yhteislähtö starttaa klo 14.00 Finlandia-talon eteläpäädystä, Karamzininrannasta. Osallistujan tulee tulee vain ladata Wings for Life Run - sovellus ja varmistaa, että puhelin on täynnä. Osallistumismaksu menee lyhentämättömänä selkäydinvammojen tutkimukseen ja hoitoon. Organisaatiolle voi myös tehdä lahjoituksia heidän nettisivujensa kautta. 100% lahjoituksista menee lyhentämättömänä tutkimukseen ja hoitoon.

Kuvia ja videoita: