Wipinä monipuolistaa Keusoten matalan kynnyksen palveluja

THL:n arvio: Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelut kyetty toteuttamaan hoitotakuun puitteissa 31.1.2023 07:00:00 EET | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut 31.1.23 arvioinnin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Keski-Uudenmaan alueella. Arvion mukaan Keski-Uudellamaalla on kyetty toteuttamaan palvelut hoitotakuun puitteissa ja palvelujen yhteensovittamisessa on onnistuttu.