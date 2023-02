Wirmax osti enemmistön uusiutuvia energiamuotoja tarjoavasta Putkimaatista

Putkimaatti on edistyksellinen uusiutuvien energiamuotojen kasvuyhtiö, jolla on erinomainen asiakastyytyväisyys. Yritys on keskittynyt uusiutuvien energiaratkaisujen toteuttamiseen. Avainhenkilöt jatkavat työtään osakkaina uudessa konsernissa. Tavoitteena on tuoda laajemmat palvelut isommalle asiakaskunnalle yhdessä Wirmaxin kanssa. Putkimaatti pääsee järjestelyn myötä isompiin kohteisiin kokonaisvaltaisella palvelulla lämmitys- ja jäähdytysratkaisujen parissa. Wirmaxin huoltopalvelut ovat merkittävässä kasvussa ja kaupan myötä huoltoliiketoiminta vahvistuu erityisesti lämpöpumppujen huollon osalta.





Wirmax on moderni talotekniikkakonserni laajalla osaamisalueella. Yritys tarjoaa asennus- ja huoltopalveluita kiinteistön lämpö-, vesi-, ilmanvaihto-, sähkö-, automaatio- ja turvatekniikan tarpeisiin. Wirmax ylläpitää kiinteistöjen hyvää kuntoa ja edistää energiatehokkuutta aurinkosähkö- ja lämpöpumppuratkaisujen avulla. Yhtiö toimittaa huoltopalveluita 40:n huoltoyksikön voimin ja toteuttaa vuosittain yli 11.000 huoltokeikkaa. Wirmax- konsernissa työskentelee noin 120 talotekniikan ammattilaista ja toimialueitamme on Uusimaa, Keski-Suomi ja Oulun seutu.

Lisätiedot:





Jarkko Niemikorpi

toimitusjohtaja

Wirmax Oy

+358405446035

jarkko.niemikorpi@wirmax.fi

Sampo Kautto

HPJ Wirmax Oy

+358405353601

sampo.kautto@wirmax.fi



Tuomas Oksanen

toimitusjohtaja Putkimaatti Oy

tuomas.oksanen@putkimaatti.fi