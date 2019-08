WORK2019-konferenssista uusia näkökulmia työn tulevaisuuteen: Innovaatioiden kehittäminen voi eriarvoistaa työmarkkinoita

WORK2019-konferenssi on kansainvälinen foorumi, jossa vaihdetaan tutkimustietoa ja kokemuksia työn ja työelämän alojen tutkijoiden ja asiantuntijoiden keskuudessa. WORK2019 konferenssin teema Real Work in the Virtual World kutsuu tutkimaan, analysoimaan ja keskustelemaan nykyajan työn monimuotoisuudesta. Turun yliopisto järjestää konferenssin yhdessä Turun työtieteiden keskuksen (TCLS), Suomen Akatemian strategisen tutkimusneuvoston rahoittaman SWiPE-konsortion sekä Työterveyslaitoksen kanssa.