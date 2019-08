WSOY julkaisee kirjan modernin historian suurimmasta vakoiluskandaalista 17.9.

Pysyvästi merkitty -teoksessa Yhdysvaltain hallituksen vakoiluskandaalin paljastanut Edward Snowden kertoo tarinansa ensi kertaa omin sanoin. Teos ilmestyy samana päivänä maailmanlaajuisesti.

”Nimeni on Edward Joseph Snowden. Olin ennen hallituksen palveluksessa, mutta nykyisin teen töitä kansalle.”

Edward Snowden

Vuonna 2013 tuntematon nuori mies nousi otsikoihin kaikkialla maailmassa. Hän paljasti, että Yhdysvaltain hallitus oli rakentanut salaa järjestelmän, joka pystyi poimimaan ja tallentamaan joka ikisen puhelun, tekstiviestin ja sähköpostin – missä tahansa.

Edward Snowdenin paljastukset ovat puistattavan lähellä tieteiskirjallisuuden ennustuksia kaikkia ja kaikkea valvovasta kontrolliyhteiskunnasta, jossa mikään ei ole yksityistä.

Pysyvästi merkitty (alkuteos Permanent Record) on terävän ironinen omaelämäkerta, jossa Edward Snowden käy läpi uskomattoman urakehityksensä. Miten anarkistinen järjestelmäinsinööri päätyi auttamaan Yhdysvaltain hallitusta rakentamaan maailmanhistorian tehokkaimman vakoilujärjestelmän? Ja miksi hän päätti lopulta paljastaa sen ja ryhtyä henkensä kaupalla kansalaisyhteiskunnan puolustajaksi?

”Sananvapaus ja yksityisyydensuoja ovat polttavampia kysymyksiä kuin ehkä koskaan modernin historiamme aikana. Nämä molemmat kysymykset kiteytyvät Edward Snowdenin hämmästyttävään tarinaan, ja tämän kirjan julkaiseminen on meille suomalaisena kirjankustantajana aivan erityisen tärkeä hanke”, sanoo kustantaja Henrikki Timgren.

Edward Snowden syntyi Elizabeth Cityssä, Pohjois-Carolinassa, ja varttui Fort Meaden varjossa. Hän on koulutukseltaan järjestelmäinsinööri, joka työskenteli Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n palveluksessa ja kansallisen turvallisuuspalvelun NSA:n alihankkijana. Hän on saanut yleishyödyllisestä työstään lukuisia palkintoja, kuten Right Livelihood -palkinnon ja Carl von Ossietzsky -mitalin International League for Human Rightsiltä. Nykyisin hän toimii Freedom of the Press Foundationin johtoryhmän puheenjohtajana.

