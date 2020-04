WSOY vahvistaa kotimaisen kaunokirjallisuuden toimitusta

Kotimaisen kaunokirjallisuuden kustannustoimittajana aloittaa 1.8.2020 Hanna Pudas (FM). Hanna Pudas siirtyy tehtävään Gummerus Kustannuksen kaunokirjallisuuden osastolta.

”Olen onnellinen, että minulle tarjoutui tilaisuus liittyä osaksi WSOY:n kaunokirjallisuuden toimitusta. Kustantamo ja osa kirjailijoista ovat minulle tuttuja jo freelancer-vuosiltani, joten olen innoissani, että pääsen työskentelemään kiinnostavien tekijöiden ja kirjojen parissa. WSOY on arvostettu talo ja on hienoa saada olla osa kustantamon pitkää kirjallisuushistoriaa ja samalla päästä tekemään ja ideoimaan kirjailijoiden kanssa jotain aivan uutta. Kirjojen toimittaminen ja lukeminen on intohimoni”, sanoo Hanna Pudas.

”WSOY:n kotimainen kaunokirjallisuus saa Hannasta huippuammattilaisen vahvistamaan tiimiä tilanteessa, jossa kirjoja luetaan ja kuunnellaan enemmän kuin vuosiin. Haluamme monipuolistaa osaamistamme, vaalia yhä määrätietoisemmin WSOY:n arvokasta historiaa ja tarttua yhä valppaammin niihin tarinoihin ja teoksiin, joita tässä ajassa kaivataan”, toteaa kotimaisen kaunokirjallisuuden kustantaja Anna-Riikka Carlson.

Kotimaisen kaunokirjallisuuden toimitukseen kuuluvat Silja Koivisto, Samuli Knuuti, Lari Mäkelä ja Mikko Rouhiainen. WSOY:n kotimaisia kaunokirjoja toimittaa myös kustannustoimittaja-suomentaja Lea Peuronpuro, joka on mukana myös monissa WSOY:n suomennetun kaunokirjallisuuden ja digituotannon projekteissa.

WSOY kustantaa monipuolisesti kotimaista ja suomennettua kauno- ja tietokirjallisuutta sekä lasten- ja nuortenkirjoja. Vuonna 1878 perustettu WSOY on menneiden ja tulevien klassikkokirjojen kustantamo. WSOY toimii kirjallisuuden suunnannäyttäjänä ja kustantaa tulevaisuuden klassikot.

Lisätiedot

Hanna Pudas, puh. 040 848 4082, kirjaintenvirrassa@gmail.com

Anna-Riikka Carlson, puh. 040 778 1149, anna-riikka.carlson@wsoy.fi