Y-Säätiö palkittiin parhaana työnantajana Oikotien Vastuullinen kesäduuni -kilpailussa

Y-Säätiö on Suomen neljänneksi suurin vuokranantaja ja asunnottomuustyön asiantuntija. Y-Säätiö edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta tarjoamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ihmisille, joiden on vaikea löytää asuntoa. Y-Säätiö on yleishyödyllinen, poliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon. Y-Säätiö-konsernilla on 18 000 asuntoa 57 paikkakunnalla. M2-Kodit on osa konsernia. ysaatio.fi / m2kodit.fi