Y-Säätiön M2-Kodit rakennuttaa vuokra-asuntoja taiteilijoille Järvenpäähän

Järvenpäähän kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle Ainolan alueelle valmistuu syksyllä 2023

Y-Säätiön M2-Kotien kerrostalo. Taloon valmistuu 50 erikokoista vuokra-asuntoa.

M2-Kodit on osa Y-Säätiö-konsernia. M2-Kotien vuokra-asunnot ovat ARA-rahoitteisia asuntoja, ja ne vuokrataan ensisijaisesti henkilöille, joilla on suurin tarve saada oma koti. Näiden asuntojen asukasvalinnoissa on tulorajat.

Järvenpään taiteilijatalossa kolmekymmentä (30) asuntoa on varattu M2-Kotien asukkaille ja kaksikymmentä (20) asuntoa on tarkoitettu esiintyvän taiteen ammattilaisille. Taiteilija-asunnot on tarkoitettu pääasiassa kulttuurialalla työskenteleville. Talon ylimpään kerrokseen tulee neljä ateljeeasuntoa, joissa huonekorkeus on jopa viisi metriä, joka mahdollistaa tilavan parviratkaisun. Lisäksi talon asukkaat voivat varata kerhohuoneen lyhytaikaisesti työtilaksi taiteen tekemiseen.

Virtaava betonirakentaminen varmistaa tehokkaan rakennusprosessin

Asuntojen rakentamisprosessi on poikkeuksellisen tehokas. Se rakennetaan kohteessa urakoitsijana toimivan COfLOW:n kehittämän ASSIÓ -asuntoallianssimallin ja sen mukaisen virtaavan betonirakentamisen konseptin mukaisesti.

Virtaava betonirakentaminen on uudenlainen rakennustekniikka, joka mahdollistaa rakennus-prosessin läpimenoajan nopeutumisen merkittävästi. Prosessi nopeutuu suunnittelun aloituksesta kohteen käyttöönottoon jopa yli kolmanneksella tavanomaiseen verrattuna. Vastaavanlainen rakennusmenetelmä on ollut käytössä vuonna 2021 valmistuneessa Y-Säätiön M2-Kotien uudiskohteessa Tuusulan Hyrylässä, jossa M2-Kodit ja COfLOW yhdessä pilotoivat menetelmää ensimmäisen kerran.



Energiatehokasta asumista

Järvenpään taiteilijatalo on valmistuessaan A-energialuokassa, joka on tavoitteena kaikissa

Y-Säätiö-konsernin uudiskohteissa. Valmistuvassa kiinteistössä on muun muassa lämmön lähteenä maalämpö, lisäksi katolle sijoitetaan aurinkopaneeleja, jotka tuottavat kiinteistölle sähköä.

Myllytie 14:sta rakennustyöt on aloitettu. Asukkaat pääsevät muuttamaan uusiin koteihin arviolta syksyllä 2023.