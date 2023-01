Y-Säätiön M2-Kodit rakennuttaa yhteistyössä Yrjö ja Hanna Kodit -säätiön kanssa kerrostalon Helsingin Kalasatamaan. Hevosenkengän muotoon rakentuvassa kerrostalossa on kolme rappua, joissa on yhteensä 134 erikokoista huoneistoa. Asunnoista puolet on kohtuuhintaisia M2-Kotien vuokra-asuntoja ja puolet Yrjö ja Hanna Kodit -säätiön asumisoikeusasuntoja.

M2-Kodit on osa Y-Säätiö-konsernia. M2-Kotien vuokra-asunnot ovat ARA-rahoitteisia asuntoja, ja ne vuokrataan ensisijaisesti henkilöille, joilla on suurin tarve saada oma koti. Näissä asunnoissa on myös varallisuusrajat.



Kytköhuoneet lisäävät asuntojen monikäyttöisyyttä

Verkkoneulan kerrostaloon valmistuu osaan asunnoista niin sanottuja kytköhuoneita, jotka mahdollistavat asuntojen yhdisteltävyyden. Kytköhuoneet voidaan liittää tarvittaessa kumpaan tahansa kyseistä huonetta sivuavaan asuntoon. Suunnitelluilla kytköhuoneilla voidaan lisätä asunnon pinta-alaa.

”Kytköhuoneiden ansiosta asunnot soveltuvat muuttuviin tilatarpeisiin ja parantavat huoneistojen monikäyttöisyyttä. Strategian mukaisesti haluamme parantaa asukkaidemme hyvinvointia heidän tarpeisiinsa soveltuvilla asumisratkaisuilla”, kertoo Y-Säätiö-konsernin rakennuttamisjohtaja Pekka Kampman.

Kytköhuoneiden väliseinät täyttävät huoneistojen väliseiniä koskevat vaatimukset.

Energiatehokasta asumista liikenteen solmukohdassa

Verkkoneulan kerrostalo on valmistuessaan A-energialuokassa, joka on tavoitteena kaikissa Y-Säätiö-konsernin uudiskohteissa. Asumisen energiankulutukseen vaikutetaan esimerkiksi sillä, että ilmanvaihtokoneiden lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde on korkea. Taloon asennetaan energiatehokkaita LED-valaisimia ja katolle sijoitetaan aurinkopaneeleja.

Kesällä asuinviihtyvyyteen vaikuttavat energiakaivot, joilla jäähdytetään tuloilmaa. Tämä mahdollistaa sisäilman pysymisen viileänä pitkillä hellejaksoilla.

Verkkoneula 5:n rakennustyöt on aloitettu. Urakoitsijana toimii Hausia Oy. Uudet asukkaat pääsevät muuttamaan arviolta keväällä 2025.