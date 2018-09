YA naturae -sarjan odotettu vartalovoi syleilee kuivaa ihoa

Yliopiston Apteekin oma YA naturae -luonnonkosmetiikkasarja täydentyy täyteläisellä vartalovoilla. Erityisesti kuivalle iholle suunniteltu tehokosteuttaja sisältää luomulaatuista tyrniöljyä, appelsiininkukkavettä sekä tuotesarjalle tunnusomaista koivunmahlauutetta.

YA naturae -vartalovoipurkki sulkee sisäänsä kuivaa ihoa syleilevän ainesosakattauksen. Sheavoi, manteliöljy ja pellavansiemenöljy huolehtivat siitä, että iho pysyy kosteutettuna koko päivän. Vartalovoin luomulaatuinen tyrniöljy hoitaa ja pehmentää ihoa ja appelsiininkukkavesi myös hoitaa sekä piristää ihoa. Kruununjalokivenä vartalovoissa on ihoa uudistavaa koivunmahlauutetta, joka on koko tuotesarjan ydinainesosa.



– Vartalovoin koostumus on ylellisen täyteläinen, mutta samalla nopeasti imeytyvä. Tehokkaan imeytymiskykynsä ansiosta vartaloin levittäminen onnistuu jopa osana kiireistä aamurutiinia, tuotepäällikkö Hanna Nikula kertoo.



YA naturae -luonnonkosmetiikkasarjassa on tällä hetkellä 22 tuotetta ja vartalovoita on toivottu valikoimaan jo pitkään. Tuote on ihanteellinen kuivalle iholle, jota talvea kohti kylmenevä sää sekä keskuslämmitys koettelevat. Muita sarjan kuivalle iholle ihanteellisia tuotteita ovat kauraa ja oliivia sisältävä puhdistava kasvonaamio, puolukkainen päivävoide sekä kauraa ja mantelia sisältävä yövoide.



Hajusteeton vartalovoi on Ecocert Cosmos Organic -sertifioitu. Tuote on saatavilla 14.9. verkkokaupasta ya.fi ja lähipäivinä myös Yliopiston Apteekeista sekä YA Ego -myymälöistä.