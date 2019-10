Yamaha Centerille veneiden koeajokeskus Espooseen

Keilalahteen avataan keväällä 2020 Suomen suurin veneiden koeajo- ja myyntikeskus.

Yamaha Center laajentaa toimintaansa Suomen ehkä näkyvimmälle satamapaikalle, Helsingin ja Espoon rajalla sijaitsevaan Keilalahteen. Turun ja Vantaan Yamaha Centereiden taustalla oleva Boat Store Finland on ostanut uutta veneiden myynti- ja koeajokeskusta varten Keilalahti Marinan osake-enemmistön, johon kuuluu 150 venepaikkaa.

”Koeajomahdollisuudelle on selkeä tarve, eikä suuri osa venemyymälöistä sellaista pysty tarjoamaan. Veneilijöille Keilalahti tulee olemaan pysyvä uiva venenäyttely, jossa pääsee testaamaan lähes 10 kuukauden ajan vuodesta sekä uusia että käytettyjä veneitä”, Boat Store Finlandin toimitusjohtaja Tomi Varjonen kertoo.

Suomen suosituimmat venemerkit ja venevuokraus

Yamaha Center Espoon valikoimaan tulevat kuulumaan Suomen suosituimmat moottorivenemerkit Buster ja Yamarin, niinikään kotimaiset Cross, Husky, Finnmaster, Suvi ja TG Boats sekä Zodiac-kumiveneet. Uusien ja käytettyjen veneiden myynnin lisäksi Keilalahdessa aloittaa veneiden vuokrauspiste ja valtuutettu Yamaha Service -huoltopiste.

”Kerran kuukaudessa järjestämme normaalien aukioloaikojen lisäksi erilaisia tapahtumia. Talvella jäätilanteen salliessa Keilalahdessa pääsee koeajolle myös moottorikelkoilla ja ATV-ajoneuvoilla, kesäkaudella valikoimaan kuuluvat veneiden lisäksi moottoripyörät”, Varjonen suunnittelee.

Kauppaan kuuluvien 150 venepaikan lisäksi alueelle on mahdollista rakentaa vielä 180 venepaikkaa lisää. Satamaan kuuluu myös toimistokäyttöön soveltuva kelluva rakennus. Valtaosa laituripaikoista on suosituimmille pienehköille perämoottoriveneille sopivia, mutta suurimpien venepaikkojen koko on 5,50 x 21,00 metriä.

Nykyisistä laituripaikoista 90 on jo vuokrattu. Vuokrauksen lisäksi alueelta on mahdollisuus hankkia laituripaikkoja osakkeina.

Yamaha Center hakee merkittävää liikevaihdon kasvua

Vilkas Keilalahden alue on Tomi Varjosen mukaan liiketoiminnalle otollinen: lukuisten toimistojen ja pääkonttoreiden lisäksi sataman lähituntumaan on tulossa lähivuosina myös tuhansia uusia asuntoja. Liikenneyhteydet Länsiväylän ja Kehä I:n risteykseen ovat erinomaiset ja paikalle pääsee myös metrolla.

”Haemme koeajokeskuksella pääkaupunkiseudulta neljän miljoonan euron liikevaihdon kasvua”, Varjonen kertoo.

Boat Store Finland on Suomen suurin vapaa-ajan konekauppa, jonka liikevaihto oli viime vuonna 16,5 miljoonaa euroa. Tänä vuonna liikevaihdon ennakoidaan nousevan lähelle 20 miljoonaa euroa. Yrityksen muut myymälät sijaitsevat Turussa ja Vantaalla: Yamaha Center Turku Raision ohitustien varrella IKEAn naapurissa ja Yamaha Center Vantaa Kehä III:n varrella Vantaan Tuupakassa.

Yamaha-perämoottoreiden ja kotimaisten suosikkiveneiden lisäksi Boat Store Finlandin valikoimaan kuuluvat yrityksen maahantuomat ranskalaiset Beneteau-moottoriveneet sekä italialaisen Ferretti Groupin luksusveneet Ferretti, Pershing ja Riva.

Ruotsiin Boat Store Finland tuo Ferretti Groupin veneitä yhdessä norjalaisen Dreamline Yachts AS:n ja ruotsalaisen Callisma AB:n kanssa perustetun Dreamline Yachts Sweden AB:n kautta. Yritys avaa tulevana keväänä toimipisteen Biskopsudden Marinaan Tukholman Djurgårdeniin.