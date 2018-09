Yamarin Cross 62 Bow Rider – uusi sporttinen yleisvene

Yamarin Cross -malliston uutuus kaudelle 2019 on monipuolinen 62 Bow Rider, joka soveltuu niin yhteys- kuin huviveneeksikin.

Alumiinirunkoinen ja lujitemuovikantinen reilut kuusi metriä pitkä vene tarjoaa hyvät tilat seitsemälle hengelle ja se soveltuu erinomaisesti esimerkiksi päiväretkeilyyn, vesiurheiluun, mökkiveneeksi ja yhteyskäyttöön.

”Uusi Yamarin Cross 62 Bow Rider soveltuu vauhdikkaaseen vapaa-ajan viettoon ja se on kompaktin kokonsa ja hyvän ajettavuutensa ansiosta erinomainen valinta myös aloitteleville veneilijöille”, kertoo Yamarin Cross -veneiden tuotekehitysjohtaja Anders Kurtén.

Ajo-ominaisuuksiltaan erinomainen vene kulkee vakaasti kovemmassakin kelissä ja sporttisuutensa ansiosta se soveltuu myös mainiosti vesiurheiluun. Suurimmalla suositellulla moottorivaihtoehdolla, 130 hv Yamahalla, huippunopeus on noin 38 solmua.

Yamarin Cross 62 Bow Riderin virtaviivainen tuulilasi pitkälle ulottuvine sivulaseineen takaa hyvän tuulensuojan niin kuljettajalle kuin takapenkillä matkustaville. Veneessä on todella suuri taka-avotila, jossa on reilunkokoinen U-sohva. Lisävarusteena saatavan pöydän avulla tilaan saa muokattua mukavan auringonottotason. Myös keulassa on istuma- ja oleskelutilaa.

Keulan korkeat kaiteet ja tukevat askelmat tekevät kulun rantaan ja laiturille vaivattomaksi. Alumiinilattia on kestävä ja helppo pitää puhtaana.

Yamarin 62 Bow Riderissa on kaksi ankkuriboksia takana ja yksi edessä. Säilytystilaa on sekä penkkien alla että konsoleissa. Apukuljettajan puolella on lukittava hansikaslokero. Kannen sisälaidassa on integroitu lepuuttajateline.

Vakiovarusteina ovat mm. kuomukotelo, tuulilasinpyyhin kuljettajan puolella, USB/12 V-pistoke ja tyynyt. Lisävarusteena veneeseen saa mm. peräkuomun, avotilan pöydän ja vesihiihtokaaren.

Tekniset tiedot:

Pituus 6,15 m

Leveys 2,29 m

Paino 875 kg

Henkilömäärä 7

Moottorisuositus 100-130 hp

Rikipituus XL

Polttoainesäiliön tilavuus 170 ltr

Max 38 kn @130hp