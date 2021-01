Ydinaseet ovat nyt laittomia - 121 politiikan, tieteen ja kulttuurin vaikuttajaa vaatii Suomea liittymään YK:n ydinasekieltoon

YK:n ydinaseet kieltävä sopimus astuu voimaan 22.1.2021. 121 politiikan, tieteen ja kulttuurin vaikuttajaa kehottaa Suomen eduskuntaa ja hallitusta toimimaan sopimukseen liittymisen puolesta. “Ydinaseet ovat laittomia”, vetoomuksessa todetaan.

YK:n ydinaseet kieltävä sopimus astuu voimaan 22.1.2021. 121 politiikan, tieteen ja kulttuurin vaikuttajaa kehottaa Suomen eduskuntaa ja hallitusta toimimaan sopimukseen liittymisen puolesta. “Ydinaseet ovat laittomia”, vetoomuksessa todetaan.

“Ydinasekieltosopimuksesta oletetaan muodostuvan osa kansainvälistä lainsäädäntöä, joka asettaa normin myös sopimukseen kuulumattomille maille”, ICAN Finland -verkoston koordinaattori Kati Juva sanoo. “Historiallisesti on todella merkittävää, että sopimus asettaa keskustelun keskiöön ydinaseiden katastrofaaliset humanitaariset seuraukset.”

“Laaja enemmistö suomalaisista kannattaa ydinaseiden kieltämistä, ja tavoite on myös kolmen hallituspuolueen ohjelmissa”, ICAN Finland -verkoston koordinaattori Claus Montonen toteaa. “Suomi ei ole kuitenkaan mukana kieltosopimuksessa. Nyt on syytä liittyä mukaan tähän merkittävään aloitteeseen.”

Ydinasekieltosopimus (TPNW, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) on ensimmäinen kansainvälinen ydinaseet kokonaan kieltävä sopimus. Se kieltää ydinaseiden kehittämisen, testaamisen, tuottamisen, valmistamisen, kuljettamisen, hallussapidon, säilyttämisen, käytön tai käytöllä uhkailun, tai näissä avustamisen. Sopimukseen sitoutuneet valtiot eivät myöskään saa sallia ydinaseiden sijoittelua niiden alueelle.

"Ydinaseiden tuhovoima on uhka kaikelle elämälle. Sellaisen uhan ylläpitäminen on ristiriidassa vastuullisen ihmisyyden kanssa", vetoomuksen allekirjoittanut arkkipiispa Tapio Luoma perustelee. Vetoomuksessa on mukana niin kansanedustajia ja europarlamentaarikoita, piispoja, järjestöjen johtajia, tutkijoita, urheilijoita ja taiteilijoita.

ICAN Finland on kansainvälisen ydinasekiellon puolesta työskentelevän, vuonna 2017 Nobelin rauhanpalkinnon voittaneen ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) -kampanjan verkosto Suomessa. Verkoston jäseniä ovat Aseistakieltäytyjäliitto, Lääkärin sosiaalinen vastuu LSV, Naiset rauhan puolesta, Rauhanliitto, Rauhanpuolustajat, Sadankomitea ja Tekniikka elämää palvelemaan.

Vetoomus:

Ydinaseet ovat nyt laittomia

Olemme syvästi huolissamme ydinaseiden aiheuttamasta vakavasta uhkasta. Uskomme vakaasti, että meillä, läheisillämme ja kaikilla ihmisillä on oikeus elää maailmassa, jossa tätä uhkaa ei ole.

Millä tahansa ydinaseiden käytöllä tulisi olemaan katastrofaalisia ja pitkäaikaisia seurauksia ihmisille ja ympäristölle. Niin kauan kuin ydinaseita on olemassa, on vaara että niitä käytetään tarkoituksella tai onnettomuuden seurauksena. Ainoa keino torjua tämä uhka on ydinaseiden hävittäminen.

YK:n ydinaseet kieltävä sopimus astuu voimaan 22.1.2021. Tästä päivästä lähtien ydinaseet eivät ole ainoastaan moraalittomia, vaan myös laittomia. Me allekirjoittaneet tuemme ydinasekieltosopimusta ja kehotamme Suomen hallitusta ja eduskuntaa toimimaan sopimukseen liittymisen puolesta.

Allekirjoittajat