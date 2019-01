Yepzon lanseeraa uuden sukupolven 4G LTE -paikantimet Las Vegasin CES 2019 -tapahtumassa – elektroniikkajätti Qualcomm otti tuotteet osastolleen

IoT -laitteiden markkinan on ennakoitu kasvavan nopeasti vuonna 2019, ja sitä myötä myös GPS-paikantimien. Kasvun mahdollistavat matkapuhelinoperaattorien rakentamat uudet LTE-verkkoyhteydet, jotka optimoivat IoT-laitteiden tiedonsiirtoa entistä tehokkaammaksi. Suomalainen paikannus- ja sensoriteknologiayritys Yepzon lanseeraa ensimmäisenä maailmassa edistykselliset sensoroivat paikantimet, jotka on rakennettu Qualcomm® Snapdragon Wear™ 1200 -alustalle. Sekä Yepzonin kuluttajamarkkinaan suunniteltu paikannin että teollisuuden laiteinnovaatio ovat esillä Qualcommin pääosastolla (#10948) Las Vegasin CES-messuilla 8.1.2019 alkaen.

GPS-paikanninkategoria on kehittymässä yhä monimuotoisemmaksi Smart Tracker -älykategoriaksi uusien LTE IoT -verkkoyhteyksien myötä. Pohjoismaiden johtava paikannusbrändi Yepzon on hyödyntänyt uusien verkkojen kapasiteettia rakentamalla ensiluokkaisen, entistä pienemmän 4G LTE Smart Trackerin, joka paikkatiedon lisäksi tarjoaa laitteen ympäristöstä sensoritietoa entistä pidemmällä akunkestolla.

“Qualcommin Snapdragon Wear 1200 -alusta sekä uudet LTE IoT -verkot mahdollistavat meille uusien paikkatietoa ja sensorointia yhdistävien teknologioiden lanseeraamisen. Laitteet ovat aikaisempaa älykkäämpiä ja tarjoavat muiden muassa lämpötila- ja törmäysdataa lisäarvona käyttäjälleen, entistä pidemmällä akunkestolla. Meidän teknologiayhdistelmämme, jossa on LTE (M1 & NB-1), GPS, WiFi -sisäpaikannus ja Bluetooth-lähipaikannus, on markkinassa uniikki. Periaatteessa tämä yksi laite korvaa tarpeen useammalle eri laitteelle,” kertoo Yepzonin päämarkkinan USA:n operatiivinen johtaja Heidi Rantala.

Yepzon tuo Smart Trackeriinsa edistyksellisiä ominaisuuksia vastaamaan kuluttajatarpeisiin, joihin tällä hetkellä markkinoilla olevat paikantimet eivät kykene vastaamaan, eivätkä ne tarjoa tarpeeksi toiminnallisuuksia laitteiden päivittäisen käytön yleistymiseksi. Suurin osa paikantimista tarjoaa paikkatiedon ja niin sanotun alueiden Geofencing-rajauksen, kun Yepzonin Smart Tracker tukee tätäkin monipuolisempaa ja edistyksellisempää toiminnallisuuksien kirjoa tarjoten merkittävää lisäarvoa loppukäyttäjilleen.

“Lämpötilasensori tuo ratkaisun etenkin Yhdysvalloissa tapahtuneisiin moniin tapaturmiin, joissa lemmikki, tai jopa lapsi on jätetty autoon nopeasti kohoavien lämpötilojen armoille. Suomessa taas pakkaslämpötila on relevantti sensoritieto, on kyse sitten ulkona leikkivistä lapsista tai autoon jätetyistä ruokaostoksista. Törmäyshälytys taas lähettää läheisten puhelimiin automaattisen hälytyksen sellaisissa korkean kiihtyvyyden onnettomuustilanteissa, joissa henkilö ei itse kykene painamaan laitteessa olevaa SOS-painiketta,” selittää Rantala.

Uusi 4G LTE Smart Tracker by Yepzon sisältää Cat M1, NB-IoT, GSM, GPS, Wi-Fi ja Bluetooth -teknologioiden lisäksi erilaisia sensoreita. Se on asemoitu premium-paikantimeksi, jossa on edistyksellisenä toimintona myös lentotila matkatavaran paikannusta varten. Laitteen käyttöönotto Yepzon-applikaation kautta on helppoa (saatavilla sekä Android että iOS) ja laiteparitus kestää vain n. 10 sekuntia. Langaton latausominaisuus tekee akun lataamisesta helppoa.

Teolliset sovellukset

Kuluttajille suunnatun Smart Trackerin lisäksi Yepzon lanseeraa myös samalle alustalle rakennetun teolliseen paikantamiseen optimoidun 4G LTE -laitteen. Yepzon™ Extreme tarjoaa yrityksille jatkuvaa paikka- ja sensoritietoa (lämpötila, kosteus, kiihtyvyys ja törmäys), joka on helposti integroitavissa mihin tahansa järjestelmään. Paikkatieto mahdollistaa esimerkiksi proaktiivisen logistiikan optimoinnin, kun taas sensoridataa käytetään erityisesti toimitusketjujen laadunvalvonnassa sekä nopeuttamaan mahdollisten vahinkojen tapahtumapaikkojen ja syiden selvittämistä. Räjähdysherkkiin olosuhteisiin soveltuva ATEX-sertifioitu versio on saatavilla myöhemmin tänä vuonna. Se soveltuu erityisesti ATEX-direktiivin alaisiin teollisuuden toimijoihin, kuten öljy- ja kaasuteollisuuteen.

“Koko ekosysteemi jatkaa kasvuaan Cat M1 - ja NB-IOT-verkkoratkaisujen myötä. Markkinajohtajana tarjoamme näiden verkkojen ominaispiirteitä hyödyntäviä spesifejä ratkaisuja,” sanoo Pankaj Kedia, Qualcomm Technologies Inc.:in pääjohtaja. ”Toivotamme Yepzonin tervetulleeksi tähän ekosysteemiin ja olemme iloisia nähdessämme heidän Snapdragon Wear 1200 -alustaan pohjautuvan 4G LTE Smart Tracker -lanseerauksensa. Nämä innovaatiot herättävät henkiin kapasiteetin (pieni koko, moninkertainen teho, paikka- ja sensoritiedot), johon alustamme on suunniteltu, ja joka tarjoaa ratkaisuja sekä kuluttajien että teollisuuden yksilöllisiin tarpeisiin.”