Yepzon ostaa Emergence Oy:n liiketoiminnot ja lanseeraa auringosta lataavan huoltovapaan paikannuslaitteen

Yepzon Oy on 6.6.2019 allekirjoitetussa yritysjärjestelyssä ostanut Emergence Oy:n teollisen liiketoiminnan, Taival-paikannuspalvelun koko teknologian ja asiakkuudet. Liiketoimintakaupan myötä Yepzon vahvistaa asemaansa erityisesti teollisuuden digitalisaatiokumppanina.

Emergence Oy on vuodesta 2016 lähtien kehittänyt auringosta lataavaa Taival-paikannuslaitetta. Laite on huoltovapaa, koska se saa tarvitsemansa virran aurinkopaneelista. Slushissa 2016 Elisa IoT challenge -kilpailun voittanutta teknologiaa käyttävät tällä hetkellä mm. MeriTaito Oy meriviitoissaan ja Fincumet Oy vaihtolavapaikannuksessa. Teknologian keihäänkärki on akunkeston optimointiin kirjoitettu ohjelmisto. Nyt nimeä Yepzon™ Taival kantava palvelu on helposti integroitavissa asiakkaiden järjestelmiin ja tulee myyntiin myös osana Yepzonin teollista palvelutarjoomaa.

Yepzon Oy on toteuttanut teollisia IoT-sovelluksia jo vuodesta 2016 lähtien, jolloin sen ensimmäinen Arnon Oy:n kanssa yhteistyössä kehitetty Yepzon™ Coco -rahtipaikannin julkaistiin. Sittemmin yhtiö on laajentanut teollisuuden ratkaisujaan ja nykyään sen asiakkaita ovat mm. Telia, Stora Enso, Valmet ja Securitas. Yepzon Oy:n tavoitteena on olla teknologiajohtaja alallaan. Uusimmissa tietoverkoissa NB IoT:ssa ja CAT-M:ssä toimivat paikantimet lanseerattiin markkinoille huhtikuussa. Yhtiö tekee kehitysyhteistyötä mm. Qualcomm ja VVDN Technologies -yhtiöiden kanssa.

Toteutuneen kaupan myötä Emergence Oy:stä tulee Yepzon Oy:n osakas.

”Taival-tuote on täydellinen lisä Yepzonin salkkuun. Huoltovapaa, helppokäyttöinen paikannuslaite tulee palvelemaan monia vanhoja asiakkaitamme, minkä lisäksi siinä on huikea potentiaali meille uusilla meri- ja rautatielogistiikan toimialoilla”, iloitsee Yepzonin perustaja Otto Linna toteutuneesta kaupasta.

Emergencen pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja Valto Tikkanen on myös kauppaan tyytyväinen: ”Yepzon tarjoaa hienon alustan kasvattaa ja skaalata Taival-tuotetta globaalisti ja uusille toimialoille. Yepzonin omistajina kehityspanostuksemme tuovat nyt lisäarvoa molemmille yhtiöille ja niiden osakkeenomistajille.”

Liiketoimintakaupassa Yepzonin palvelukseen siirtyi kaksi tuotekehitysammattilaista.