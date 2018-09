Yepzon vahvistuu USA:ssa: paikantimet Best Buyn valikoimiin ja fuusio valmis

Suomalainen paikannusteknologiatarjoaja Yepzon Oy on julkistanut uuden jälleenmyyntiyhteistyön Best Buyn, Yhdysvaltojen suurimman kuluttajaelektroniikkaketjun kanssa. Samaan aikaan aloitti toimintansa Yepzonin aiemmin julkistettu yhteisyritys sen entisen kilpailijan, amerikkalaisen Location Based Technologiesin (LBAS) kanssa. Resurssien yhdistäminen kasvattaa vahvasti Yepzonin tulosta neljännellä kvartaalilla.

Tuotteiden saatavuus Best Buyn kanavissa johtaa Yepzonin kummankin kuluttajille suunnatun teknologiatuotteen myynnin huomattavaan kasvuun. Best Buy Co., Inc. on yhdysvaltalainen monikansallinen kuluttajaelektroniikan jälleenmyyjä, jolla on laajat myyntikanavat sekä netissä että kivijalkakaupoissa.

– Pitkällä tähtäimellä Best Buy tarjoaa meille satoja miljoonia uusia potentiaalisia asiakkaita ja läsnäolon yli tuhannessa liikkeessä kautta Yhdysvaltain. Meillä on loistavat lähtökohdat paikannuskategorian rakentamiseen pitkäaikaisessa yhteistyössä markkinan suurimman pelurin Best Buyn kanssa, toteaa Yepzon Inc. US:n toimitusjohtaja John Kiesi.

Vahvistunut läsnäolo

Samaan aikaan uuden Best Buy -sopimuksen kanssa on viimeistelty Yepzon Inc:n sekä Location Based Technologiesin omistaman PocketFinderin kuluttajaliiketoimintojen yhdistäminen. PocketFinder, eräs Yhdysvaltain tunnetuimmista paikannusteknologiamerkeistä, on lisensoinut Yepzonin tekniikoita vuodesta 2016 asti, mikä tarjoaa lujan perustan uudelle yhteistyölle. Yhteisyritys vahvistaa Yepzonin markkinaosuutta ja liikevaihtoa USA:ssa ja tarjoaa myös mahdollisuuden yrityksen noteeraamiseen pörssissä lähitulevaisuudessa. Location Based Technologies on jo pörssinoteerattu Yhdysvalloissa.

– Rakennamme Yepzonin Yhdysvaltain yksiköstä itsenäistä tytäryhtiötä, joka toimii paikallisena kuluttajaliiketoiminnan uranuurtajana ja tarvittaessa hankkii varoja USA:n pääomamarkkinoilta, korostaa Yepzonin perustaja ja konsernin toimitusjohtaja Otto Linna.

Yrityksillä on yhteinen tavoite tulla henkilöpaikanninten markkinajohtajaksi Yhdysvalloissa.

– Fuusion ansiosta voimme hyödyntää ja parantaa kummankin kumppanin vahvuuksia. Me tuomme pöytään Meksikon ja Kanadan sekä palkitun paikallisen asiakastukemme, Yepzon puolestaan maailmanluokan myynti- ja markkinointiosaamisensa, lisää LBAS:n toimitusjohtaja Dave Morse.

Markkinoiden vakautus

Fuusio on ensimmäisiä merkkejä hajanaisen paikanninmarkkinan kipeästi kaipaaman vakautumisen alkamisesta. Liitto PocketFinderin kanssa on Yepzonille looginen askel, sillä kuluttajaliiketoiminta Yhdysvalloissa tarjoaa paremmat hinnat ja suuremman tuoton kuin muilla markkinoilla. Yritys kartoittaa ja tunnistaa aktiivisesti tilaisuuksia muihin yrityshankintoihin, sillä kuluttajaliiketoiminnassa epäorgaaninen kasvu on orgaanista nopeampaa ja edullisempaa.