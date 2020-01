Yersinia-epäily OYS:n henkilöstöravintolassa

Oulun yliopistollisessa sairaalassa noin kymmenellä henkilöllä on todettu Yersinia-vatsatauti. Taustalla epäillään olevan elintarvikkeen. Kyseistä elintarviketta ei ole ollut mukana potilasruokajakelussa.

Noin 10:llä Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) työntekijällä on todettu Yersinia-vatsatauti. Asiaa on selvitetty ja tällä hetkellä arvellaan, että OYS:n henkilöstöravintola Kotkan salaattipöydässä on ollut tarjolla Yersinia-bakteerilla kontaminoitunut elintarvike.

Potilailla ei ole todettu Yersinia-vatsatautia eikä kyseisen salaattipöydän elintarvikkeita ole ollut potilasruokajakelussa.

Henkilökuntaa on tiedotettu Yersinia-infektion mahdollisuudesta vatsaoireiden taustalla ja oireita saaneita on ohjattu työterveyshuoltoon. Epäilyn herättyä salaattipöydässä ei enää tarjoilla elintarvikkeita, jotka ovat mahdollisia Yersinia-infektion aiheuttajia.

Yersinia-vatsatautia on ollut ryvästyminä myös muualla Suomessa. Taustalla on mahdollisesti kontaminoitunut elintarvike-erä, jota on toimitettu usealle paikkakunnalle. Infektioiden torjuntayksikkö selvittää asiaa yhdessä Oulun seudun ympäristötoimen ja THL:n kanssa.

Lisätietoja:

Teija Puhto, p. 0405096326

vs. osastonylilääkäri

Infektioiden torjuntayksikkö

Ulla Pahtamaa

elintarviketarkastaja

Oulun seudun ympäristötoimi

Juha Korpelainen

johtajaylilääkäri

OYS