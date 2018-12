YH Kotien asukkailla mahdollisuus ladata sähköautoa omalta parkkipaikaltaan

YH Kotien asukkailla on jatkossa mahdollisuus tilata autopaikalleen latauspiste, joka mahdollistaa sähköauton lataamisen lämpötolpan kautta. Latauspisteen käyttö tekee lataamisesta sähköturvallista ja jakaa sähkökapasiteettia koko parkkialueelle.

YH Kodit Oy ja Parkkisähkö Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen, joka koskettaa lähes 6000 autopaikan haltijaa:

”Asukkailtamme on tullut kyselyjä sähköauton lataamisen mahdollisuudesta. Suurin osa kiinteistöjemme parkkipaikoista on varustettu tavallisilla lämpötolpilla, joiden kautta ei ole turvallista ladata sähköautoa. Parkkisähkön tarjoaman palvelun kautta nykyinen lämpötolppa on helppo päivittää turvalliseksi latauspisteeksi.” kertoo Riitta Järvenpää, YH Kodit Oy:n kiinteistöliiketoimintajohtaja.

”Suomessa on yli miljoonalla parkkiruudulla kaapelointi valmiina, mikä mahdollistaa sähköautojen käyttöönoton joustavammin kuin missään muualla maailmassa. Älykkäällä latausjärjestelmällä olemassa olevat resurssit saadaan sähköturvallisesti ja joustavasti käyttöön.” kertoo Jiri Räsänen, Parkkisähkö Oy:n toimitusjohtaja. ”YH Kodit on ensimmäinen iso vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistaja, joka mahdollistaa asukkailleen laajassa mitassa sähköautojen latausmahdollisuuden.” jatkaa Räsänen.

Parkkisähkön toimintaperiaate

Uuden latauspisteen hankkiminen on helppoa. Asukas tilaa palvelun suoraan Parkkisähköltä, jonka jälkeen lämmitystolppaan asennetaan erillinen laite, jonka kautta sähköautoa on mahdollista ladata. Asukas maksaa kuukausittaista palvelumaksua ja kulutetun sähkön suoraan Parkkisähkölle. Palvelun tilannut asiakas voi käyttää myös muita Parkkisähkön latauspisteitä, sillä tunnistaminen tapahtuu auton latausjohtoon liitettävällä NFC-tunnisteella. Applikaation kautta on mahdollista seurata mm. sähkön kulutusta ja katsoa lähimmät latauspisteet.