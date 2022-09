Yhä useampi haluaa liikkua lomalla. Apollo panostaa lomiin Fuerteventuralla.

Apollon ensimmäinen sporttihotelli Playitas Resort avattiin vuonna 2009, ja siitä lähtien Apollo on ollut Pohjoismaiden johtava treenimatkojen järjestäjä. Nykyisin Apollon pohjoismaisessa valikoimassa on yli 300 urheilutapahtumaa ja treeniviikkoa vuodessa, yhdeksässä eri sporttihotellissa. Hotelleista kuusi toimii Playitas-brändin alla – vuoden 2022 aikana hotelleissa lomaili ja treenasi 100 000 asiakasta.

- Treeni- ja liikuntalomat ovat kasvava trendi ja hotellikonsepteistamme eniten kasvaakin juuri nyt liikuntapainotteinen Apollo Sports. Viime kesänä saimme valikoimaamme uuden Apollo Sports hotellin Kreikassa, ja hotelleissamme avattiin yhteensä 12 uutta padelkenttää. Kehitämme Apollo Sports -tuotetta etsimällä uusia konseptiin sopivia hotelleja, sekä lanseeramalla treenimatkoja ammattitaitoisten valmentajien ja ohjaajien kanssa, kertoo Apollomatkojen PR vastaava Satu Kontulainen.



Yhteensä Apollon treenimatkojen myynti on kasvanut pohjoismaisesti peräti 40 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna.

Kanariansaarista sporttisin

Kiinnostus treenimatkoja kohtaan on nostanut myös Fuerteventuran suosiota. Tämän Kanariansaaren upea luonto, majesteettiset rannat ja miellyttävä lämpötila ovat tehneet siitä aktiivisten matkailijoiden suosikin. Lisäksi sporttisia lomailijoita houkuttelevat Fuerteventuralle Apollo Sports -hotellien lippulaiva, monipuolinen Playitas Resort sekä sen sisarhotelli La Pared.

Apollolla on talvella jopa 10 viikoittaista suoraa lentoa Pohjoismaista.

Helsingistä lennot alkavat maanantaina 24.10.2022 ja kausi kestää 3.4.2023 saakka



- Se, että meillä on Fuerteventuralle viikoittain 10 suoraa lentoa, seitsemästä pohjoismaisesta kaupungista, on yksinkertaisesti historiallista. Se kertoo siitä, kuinka valtavan suosittuja treenimatkoista on tullut ja kuinka haluttuja Apollo Sports -tuotteemme on, Kontulainen sanoo.