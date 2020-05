Hyvinkään kaupungin perinteinen Yhden Päivän Juttu -kaupunkitapahtuma siirtyy tänä keväänä verkkoon. Poikkeustilaklubille jätetään näyttävät hyvästit helatorstaina 21.5.2020.

19.5.2020





Yhden päivän poikkeustilajuttu

Perinteistä tinkimättä, poikkeustilasta huolimatta

Hyvinkään kaupungin perinteinen Yhden Päivän Juttu -kaupunkitapahtuma siirtyy tänä keväänä verkkoon, kaupungin huhtikuusta lähtien netissä livenä tuottamaan Poikkeustilaklubiin.

- Poikkeustilasta huolimatta Yhden päivän juttu -tapahtumakonsepti noudattelee totuttua myös netissä. Keskiviikkoiltana on luvassa musiikkia ja klubitunnelmaa siideritastingin merkeissä yhteistyössä pitkäaikaisten YPJ-yhteistyökumppaneiden, Craftersin ja Hyvinkää Blues ry:n kanssa, sanoo Hyvinkään kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Outi Raatikainen.

Suljetun kaupungintalon lavalle nousevat trubaduuri Harri Neuvonen, pop-, rock- ja soul-klassikoita esittävä Duo Purple Heart sekä melodista rock-metallia soittava Machinae. Bändien lomassa Diamond Beveragesin Juha Heusala sekä Craftersin Lasse Nyman maistattavat siidereitä. Oman kuuden juoman tasting-paketin voi käydä ostamassa Vuoden olutravintolaksikin valitusta hyvinkääläisbaari Craftersista tiistaista 19.5. klo 16.00 alkaen.

Torstaina Poikkeustilajutun alkajaisiksi tanssit tahdittaa Wiihdeorkesteri Wiva. Hyvinkääläislähtöisen, yhtyeensä kanssa esiintyvän laulaja-lauluntekijä Helmi Sipolan jälkeen on aika viettää Poikkeustilaklubin jäähyväisiä huhtikuulta tuttujen klubiesiintyjien saattelemana.

- Tapahtuma myös kokoaa tietopaketin hyvinkääläisten kulttuurilaitosten ja -toimijoiden virtuaalisesta tarjonnasta, joten helatorstaita pääsee viettämään etänä perinteistä Yhden Päivän Juttua mahdollisimman pitkälti mukaillen, lisää Poikkeustilaklubiemäntä Charlotta Kivistö.

Poikkeustilaklubille hyvästit helatorstaina

Hyvinkään kaupungin kulttuuripalveluiden Poikkeustilaklubi aloitti kulttuuri- ja taide-esitysten suorat striimaukset suljetulta Hyvinkään kaupungintalolta aprillipäivänä. Nyt lähetyksiä on takana 27 ja niitä on katsottu pian 100 000 kertaa Poikkeustilaklubin ja Hyvinkään kaupungin somekanavissa. Klubilla on keikkaillut jo yli 50 eri taiteen alojen freelanceriä saippuakuplataiturista burleskitähteen, valokuvaajista poikabändiklassikoihin ja oopperalaulajiin. Viimeisten keikkojen jälkeen esiintyviä vierailijoita on yhteensä yli 70 henkilöä.

Kaikkia klubin tekijöitä yhdistää yksi maaliskuinen iltapäivä, joka tyhjensi kalenterit kertaheitolla pitkälle tulevaisuuteen. Poikkeustilaklubin idean äiteinä ovat Hyvinkään kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Outi Raatikainen sekä Poikkeustilaklubiemäntä Charlotta Kivistö, jotka ovat toimineet hankkeen tuottajina. Lähetysten teknisestä toteutuksesta on vastannut Hyvinkään kulttuuripalveluiden ja Hyvinkääsalin henkilökunta, lisäksi hankkeen yhteistyökumppaneina on ollut hyvinkääläisiä yrityksiä ja kulttuuriyhdistyksiä.

Poikkeustilan päättyessä on tullut aika sulkea myös Poikkeustilaklubin ovet – ainakin toistaiseksi. Striimattavat tapahtumat kuitenkin jatkuvat kesäkuussa kaupungin ON AIR HYVINKÄÄ -tapahtumabrändin alaisuudessa, kun luvassa on jälleen mielenkiintoista ohjelmaa jalkapallo-ottelusta klassiseen kamarimusiikkiin.

