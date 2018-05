Yhdysvaltojen entisen presidentin puolison Michelle Obaman odotettujen muistelmien kansi on nyt julkistettu. Minun tarinani -kirja ilmestyy 13. marraskuuta 2018 maailmanlaajuisesti

Helsinki/Suomi 25.5.2018 Yhdysvaltojen entisen presidentin puoliso Michelle Obama julkaisi Instagramissa eilen erittäin odotetun elämäkertansa Minun tarinani kannen. Kirja ilmestyy maailmanlaajuisesti 13. marraskuuta 2018. Englanninkielisen alkuteoksen nimi on BECOMING.

Michelle Obama valitsi kirjan kanteen Miller Mobleyn valokuvan, joka otettiin tänä vuonna kuvauksissa Washington DC:ssä. Stailauksesta vastasi Meredith Koop, meikistä Carl Ray ja hiuksista Yene Damtew. Kirjan kannen on suunnitellut Crown Publishing Groupin varapääjohtaja, luova johtaja Christopher Brand.

Michelle Obama jakoi Instagramissa kirjan kansikuvan ja neljä aiemmin julkaisematonta perhekuvaa, jotka kertovat hänen matkastaan naiseksi, jollainen hän tänä päivänä on.

Michelle Obama toteaa (@michelleobama): “Olen haltioissani siitä, että saan jakaa kanssanne kirjani BECOMING kannen. Kirjan kirjoittaminen on ollut minulle henkilökohtaisesti tärkeää ja valaisevaa. Toivon, että kun kirjani BECOMING ilmestyy syksyllä, ajattelet myös omaa elämäntarinaasi ja luotat siihen, että voit olla ja tulla juuri sellaiseksi kuin itse haluat. Juuri sinä voit tehdä omasta elämäntarinastasi sellaisen kuin haluat.”

Michelle Obaman kirja julkaistaan suomeksi nimellä Minun tarinani ja se ilmestyy painettuna kirjana sekä sähkö- ja äänikirjana. Kirjan kustantaa Suomessa Kustannusosakeyhtiö Otava. Kirja julkaistaan 25 kielellä ympäri maailman.

Pohdiskelevissa ja kiehtovissa muistelmissaan Michelle Obama avaa elämäänsä ja kertoo kehityksestään: lapsuudesta Chicagon eteläosassa, työskentelystään johtotehtävissä ja tasapainoilusta äitiyden ja työn asettamien vaatimusten välillä sekä vuosista maailman kuuluisimmassa talossa. Hän kuvailee rehellisesti, eloisasti ja älykkäästi voittoja ja pettymyksiä, sekä julkisia että yksityisiä. Hän kertoo tarinansa omilla sanoillaan ja omalla tavallaan. Minun tarinani on lämmin, viisas ja paljastava tilinteko sielukkaalta ja merkittävältä naiselta, joka on vakaasti kulkenut omaa tietään odotusten ristipaineista huolimatta ja joka innostaa kaikkia tekemään samoin.

Kirjan ilmestyessä Michelle Obama kiertää Yhdysvalloissa ja maailmalla. Yksityiskohdista kerrotaan myöhemmin.

Crown Publishing Group/Penguin Random House julkaisee teoksen englanninkielisen laitoksen Yhdysvalloissa ja Kanadassa, ja Viking/Penguin Random House UK julkaisee teoksen Britanniassa ja Kansainyhteisössä. Kirja julkaistaan käännöksenä vielä 22 muulla kielellä: espanjaksi (Plaza & Janés/Penguin Random House Grupo Editorial); saksaksi (Goldmann Verlag/Verlagsgruppe Random House); brasilianportugaliksi (Objetiva/Companhia das Letras); portugalinportugaliksi (Objectiva/Penguin Random House Portugal); katalaaniksi (Rosa dels Vents/Penguin Random House Grupo Editorial); ranskaksi (Editions Fayard); albaniaksi (Dudaj Publishing); arabiaksi (Hachette Antoine/Naufal); kiinaksi (Business Weekly Group); tšekiksi (Argo); tanskaksi (Lindhardt og Ringhof); hollanniksi (Hollands Diep); kreikaksi (Athens Bookstore Publications); hepreaksi (Yedioth Books); unkariksi (HVG Publishing Co.); italiaksi (Garzanti); japaniksi (Shueisha); koreaksi (Woongjin Think Big Co., Ltd.); liettuaksi (Alma Littera); norjaksi (Cappelen Damm); puolaksi (Agora Publishing House); ruotsiksi (Bokförlaget Forum) ja vietnamiksi (First News – Tri Viet Publishing Co., Ltd.).