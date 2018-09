YHL: Irtisanomissuojaa ei saa heikentää

Korkeakoululakihanke hermostuttaa 14.9.2017 12:55 | Tiedote

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL suhtautuu epäilevästi ehdotukseen uudesta lainsäädäntöhankkeesta. Kyseessä on yksi yhteinen korkeakoululaki, jota opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on esittänyt. YHL on pettynyt Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -visiotyön kehittelyyn, joka pysähtyi rakenteelliseen lakiuudistusesitykseen. Esitys vie huomion pois koulutuksen sisällöstä ja laadusta. Henkilöstölle edellinen lakiuudistus näyttäytyi yt-kierteenä.