Yhtä suurta, hyvin hoidettua perhettä jatkossakin

Varova on erinomainen esimerkki perheyhtiöstä, jossa hyvä taloudenpito on tärkeä osa vastuullisuutta sekä strategiaa. Siksi muutokset tehdään hallitusti, pitkäjänteisen suunnitelman mukaisesti. Ria Lehmus-Juppala vastaanotti Varovassa syksyllä 2022 talousjohtajan pestin. Hänet perehdytti eläkkeelle jäävä Tapio Hyyppä. Varova on hyvässä taloudellisessa kunnossa ja kurssissa, joten kapulanvaihto pystyttiin tekemään hyvin hallitusti ja hedelmällisesti.

”Suomalaisissa perheyhtiöissä koetaan yhä useammin tilanne, jossa ensimmäinen sukupolvi on käynnistänyt yrityksen, seuraava saattanut liikevaihdon tulokselliseksi ja kolmas ajaa toiminnan alas. Varovassa sen sijaan menestystarina jatkuu. Olemme hienon henkilöstön kantama sukuyhtiö, joka laajenee hallitusti.” Näin kuvailee nykytilannetta huolinta-alan perheyhtiö Varovan isä, Leevi K. Laitinen, joka rakensi menestyksekkään yrittäjäuransa lähes tyhjästä. Hän osti 1960-luvulla alkutaipaleella olevan Varovan perheelleen oltuaan ensin sen leivissä tullaus-, kuljetus- ja toimistotehtävissä. Yritys tarjosi alkuaikoina palveluja Posti- ja Lennätinlaitokselle ja Yleisradiolle, joiden herkät laitteet edellyttivät kuljetuksissa erityistä varovaisuutta. Tästä juontuu yrityksen nimikin. Leevin poika Pekka Laitinen otti perheyhtiön vetovastuulleen vuonna 2006. Pekka taustoittaa osaltaan menestyksen ydintä: ”Yritysjohtomme on sitoutunut arvostamaan jokaisen työntekijän osaamista. Lisäksi meillä työnteosta ajatellaan, että se saa olla myös mukavaa. Tämä kaikki näkyy välittävänä yrityskulttuurina, pitkäaikaisina työsuhteina ja hyvänä palveluna asiakkaille.” Varovan kehitystaival on edennyt pian 75-vuotiaaksi, kansainvälisesti arvostetuksi yhtiöksi, joka on yksi suurimmista suomalaisomistuksessa olevista huolinta-alan yrityksistä. Sen kasvun vuodet kokenut ja niiden onnistumiseen vahvasti vaikuttanut pitkäaikainen talousjohtaja Tapio Hyyppä jää joulukuun 2022 alusta eläkkeelle. Pekka Laitinen on niin ikään jäänyt nelisen vuotta sitten sivuun operatiivisen toiminnan vetovastuusta ja vaikuttaa nyt hallituksen puheenjohtajana. Pekan kaksi poikaa ovat Varovan pääomistajia. Mikko Vihanto aloitti toimitusjohtajana 2018. Varovassa on siis hiljattain koettu joukko suuria muutoksia, joiden onnistumisen eteen on tehty pitkäjänteistä työtä. Uusia perheenjäseniä lempeässä myötätuulessa

Uusi talousjohtaja, Ria Lehmus-Juppala, aloitti Varovassa 1.9.2022. Hän on saanut reilut kaksi kuukautta perehdytystä Tapiolta. ”Nykyaikana tällainen sisäänajotilanne on luksusta”, Ria toteaa. Siinä, missä Tapio Hyyppä on Pekka Laitisen vanha koulukaveri, joka kutsuttiin aikanaan ´kirstunvartijaksi´, Ria tulee täysin perheyhtiön ulkopuolelta. Tämä on aivan tietoinen valinta. ”Halusimme ulkopuolista, myös kansainvälisesti osaavaa näkemystä talousjohtamiseen, sillä tiedostamme kehittymistarpeemme tällä saralla, ja strategiaamme kuuluu uudistuminen”, toteavat sekä Tapio että Pekka. Pörssiyhtiökokemusta hankkineella, monipuolisen kokemuksen omaavalla taloushallinnon ammattilaisella ja johtajalla Ria Lehmus-Juppalalla on aikaisempaa työkokemusta myös perheyhtiöstä. ”Koen olevani osallistava, tulokselliseen tekemiseen kannustava ja reilu esimies. En lähde uudistamaan toimivaa pelkän uudistamisen vuoksi, mutta esimerkiksi tiettyjä taloushallinnon prosessien skarppaamisia luonnollisesti teemme”, hän sanoo. Ria iloitsee siitä, että Varovassa saa olla oma itsensä ja tätä myös arvostetaan. ”Olen ilokseni jo havainnut tiimiläisteni vahvuuksia ja organisaatiossa vallitsevan positiivisen tiedonjanon. Oloni onkin levollinen. Hyvä taloudenpito on tärkeä osa vastuullisuuttamme ja strategiaamme, ja me tulemme Varovassa pärjäämään hyvin myös jatkossa”, Ria Lehmus-Juppala sanoo päättäväisesti. Hänen vahvuuksiinsa kuuluvatkin sekä ison kuvan että ihmisten näkeminen ja selkeä kommunikointi. Hiljainen tieto siirtyy myös jatkossa

Neljäkymmentä vuotta Varovan talousasioita johtanut Hyyppä siirtää tehtävänsä luottavaisin mielin seuraajalleen ja on lupautunut jatkossakin tarvittaessa konsultointiavuksi. Hieman miehen 40 vuoden uraa on kuitenkin muisteltava – ainakin sen verran, että ymmärrämme, miten paljon asiat tuossa ajassa ovat muuttuneet. Tapio paljastaakin näin eläkkeelle astumisensa hetkellä ensimmäistä kertaa, että hänellä ei itse asiassa ole koskaan ollut kirjallista työsopimusta. ”Aloittaessani työt emme muistaneet edes sopia, paljonko saan tehtävästäni palkkaa”, mies nauraa nähdessään Pekka Laitisen yllättyneen ilmeen. Tiedolla ja sydämellä johtaminen

Leevi kiittää lämpimästi Tapiota menneistä vuosista todeten samalla, että ilman sitoutunutta, rohkeaa ja sitkeää yritysjohtoa ja henkilöstöä Varova ei olisi sitä, mitä se on tänään. Pekka täsmentää isänsä kiitosta: ”Erityisesti näinä aikoina tiedolla johdettu, taloudellisista asioista ajan tasalla oleva, pitkällä tähtäimellä suunnitteleva yritys pystyy vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Lisäisin kuitenkin, että tämä toteutuu yhdellä edellytyksellä: henkilöstön tulee voida hyvin ja viihtyä työssään, olla asiantuntevaa ja pitkäjänteisesti sitoutunutta – kuten meillä. Itse asiassa Tapion talousosastolla henkilöstön vaihtuvuus on ollut käytännössä lähes olematonta.” Hyvä perheyrityshenki ja vastuullinen toiminta heijastuvat Varovassa vahvasti asiakkaisiin asti myös tulevaisuudessa. ”Asiakkaittemme on helppo asioida kanssamme myös jatkossa”, Pekka Laitinen kiteyttää.

