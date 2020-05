YHTEINEN SYKE! - Arina tarjoaa hyvinvointia kaikenikäisille pohjoissuomalaisille

Koronavirus on rajoittanut yhteisöllisyyttä ja kokoontumisia, ja haastaa hyvinvointiamme myös Pohjois-Suomessa. Osuuskauppa Arina päätti vastata haasteeseen ja kutsuu Terminaalin toimijoiden tuottamilla videoilla kaikenikäiset pohjoissuomalaiset liikkumaan yhdessä etäyhteyksien välityksellä.

Hyvinvoinnista voi huolehtia myös kotona

Terminaali Oulun liikunta- ja tanssitoimijat tuottavat Arinan tilauksesta ja tarjoamana kukin Terminaalin Facebook-sivuille yhdestä kolmeen videota viikossa 8 viikon ajan. Yhteensä videoita julkaistaan peräti 116, ensimmäiset heti maanantaina 4.5.2020. Luvassa on ns. matalan kynnyksen liikunta- ja ravitsemussisältöä kaikenikäisille pohjoissuomalaisille.

– Osuuskauppa Arinan missio on ”Rakkaudesta Pohjois-Suomeen - Paras paikka elää”. Arina on yli 300 000 pohjoissuomalaisen yhteisö ja kaikkiaan meitä pohjoissuomalaisia on puolisen miljoonaa. YHTEINEN SYKE! on Arinan ajankohtainen vastuullisuusteko rakkaudesta Pohjois-Suomeen, ja se vastaa kerralla kahteen haasteeseen. Voimme helpottaa Terminaalin vuokralaistemme taloutta ja samalla tarjoamme pohjoissuomalaisille mahdollisuuden huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ammattilaisten videoiden välityksellä, iloitsee Osuuskauppa Arinan vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Pasi Ruuskanen.

– Sisu on yksi TFW Oulun arvoista. Haluamme olla mukana YHTEINEN SYKE! haasteessa nostamassa juuri sun fiilistä tänä haastavana aikana! Meillä on aina huikee meininki treeneissä. Uskomme, että se välittyy videoista ja kanssamme on kiva treenata, kommentoi Training for Warriors Oulun koutsi Teemu Ylinampa.

– Haluamme tuoda hauskaa fiilistä ja aktivoida lapsia ja nuoria liikkumaan tänä poikkeuksellisena aikana. Toivomme, että mahdollisimman moni innostuisi opettelemaan videoiden avulla temppuja ja taitoja, joita ohjaamme. Olemme iloisin odotuksin liikkeellä, sanoo SuperParkin asiakaskokemusvastaava Kirsi Ojakoski.

– Tanssikeskus Citydance tarttui innolla ja suurella sydämellä mahdollisuuteen levittää tanssin iloa ja riemua kaikkien pohjoissuomalaisten ulottuville yhteistyössä Arinan kanssa. Tämä oli Arinalta hieno kädenojennus kaikelle kansalle! Ja eipä parempaa valintaa yhteistyökumppaniksi kuin koko perheen elämyskeskus Terminaali kaikkine liikunta- ja tanssipuolen toimijoineen. Tässä maailmantilanteessa on erityisen tärkeää huolehtia omasta ja läheisten henkisestä vireydestä ja fyysisestä hyvinvoinnista. YHTEINEN SYKE! antaa siihen monipuoliset eväät ja Citydance yhdessä Terminaalin muiden toimijoiden ja Arinan kanssa on ilolla tekemässä hyvää, kertoo Citydancen toimitusjohtaja Merja Satulehto.

– Joogastudio Oulu lähti YHTEINEN SYKE! haasteeseen mukaan, koska pandemia vei harrastajamme joogasaleistamme nettijoogan pariin. Voimme tarjota parasta ensilievitystä korona-ahdistukseen ja tuoda uuden laadultaan maailman kärkeä olevan live-stream nettijoogan paremmin koko Pohjois-Suomen tietoisuuteen ja jokaisen kotiin. Olemme innoissamme mahdollisuudesta auttaa ja odotan henkilökohtaisesti innolla ihmisiltä palautetta joogan lisäämästä hyvinvoinnista kriisi-aikana, selittää Joogastudio Oulun perustaja ja opettaja Matti Pääaho.

– YHTEINEN SYKE! haasteessa aktivoidaan pohjoissuomalaisia liikkeelle ja tässä Liikuntakeskus Voitto haluaa tietysti olla mukana! Voiton Yhteinen Syke tarkoittaa liikuntaa, kehonhuoltoa ja esimerkiksi ohjeita päivittäin tehtäviin valintoihin, avaa Liikuntakeskus Voiton toimitusjohtaja Tuomo Kilpeläinen.