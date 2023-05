Yhteiskunnan vakautta kehitetään vahvistamalla yhteisöllisyyttä ja ehkäisemällä polarisaatiota - jokaisella kunnalla on tässä tärkeä tehtävä

Oikeudellisilta perusteiltaan kunta ei ole ensisijaisesti palveluntuotantokoneisto eikä hallinto-organisaatio kuten se usein ehkä mielletään, vaan asukkaidensa yhteisö, jossa ylintä päätösvaltaa käyttää kunnan asukkaiden valitsema valtuusto, totesi Soile Lahti juhlapuheessaan Pielaven kunnan 150-juhlavaltuustossa 29.5.2023.

Sote-palveluiden ja pelastustoimen siirryttyä hyvinvointialueille meillä onkin tulevaisuudessa entistä enemmän tilaa - ja myös syytä - puhua kunnan yleisestä toimialasta. Hyvinvointialueuudistuksen jälkeisissä sivistys- ja elinvoimakunnissa jää aidosti tilaa itsehallinnolle ja paikallisella harkinnalle.

Aikamme suurimpia hyvinvoinnin ja sisäisen turvallisuuden uhkatekijöitä on syrjäytyminen. Se kertoo, että jokin yhteisöllisyydessä on mennyt pahasti pieleen, eikä edes yhteisöllistyminen asuinkuntaan ole onnistunut. Yhteiskunnan vakautta kehitetään vahvistamalla yhteisöllisyyttä ja ehkäisemällä polarisaatiota, etenkin nuorten miesten syrjäytymistä. Tässä jokaisella kunnalla on tulevaisuudessa tärkeä tehtävä, korosti Soile Lahti.

Elinvoimaan liittyvät asiat ovat keskiössä tulevaisuuden kunnissa, ja ne kuuluvat kunnan johtamisen agendallekin vahvasti. Pielavedellä, kuten monissa muissakin Itä-Suomen pienemmissä kunnissa, on tehty tässä suhteessa aivan erinomaista työtä ja elinvoimaan panostamalla jatkossa luodaan kunnille koosta riippumatta menestyksen eväitä. Työ, jota kunnissa elinvoiman vahvistamiseksi tehdään, osaltaan luo edellytyksiä koko Itä-Suomen ja Suomen kilpailukyvylle ja kasvulle.

Meillä itsellämme onkin alueena nyt tärkeää ryhtyä visiotavoitteen edellyttämiin toimiin, viivyttelemättä ja hyvässä yhteistyössä. Tässä työssä tarvitaan kuntia, Pielavettäkin, sillä menestys tehdään yhdessä.

”Emme voi jäädä odottelemaan, mitä jossain muualla tehdään tai mitä maan hallitus tekee, vaan jokaisella itäsuomalaisella toimijalla on tässä vastuunsa.”, kannusti Soile Lahti jatkamaan Itä-Suomessa tehtyä hyvää yhteistyötä.

Yhteiskunnan kokonaisturvallisuusmallin mukainen valmius ja varautuminen edellyttää onnistunutta yhteistoimintaa siviiliyhteiskunnan kaikilla tasoilla, myös kunnissa. Itäisen Suomen kunnat, niiden kriittinen infrastruktuuri ja palvelut ovat arvaamattomalle itänaapurillemme kiinnostavia kohteita ja on jo viitteitä siitä, että avointa yhteiskuntaamme yritetään käyttää hyväksi, korosti Soile Lahti varautumisen tärkeyttä.

”Jokaisen kunnan on nostettava myös oma varautumisen tasonsa nyt korkealle muun muassa hybridivaikuttamiseen vastaamiseksi ja tunnistettava ne tekijät, jotka sisäiseen turvallisuuteen vaikuttavat. Suomi ei ole varautunut ennen kuin kunnat ovat varautuneet.”

Kovan elinvoiman rinnalla tulee nähdä myös pehmeän elinvoiman asioita - erottautumista, identiteettiä sekä uusiutumis- ja oppimiskykyä. Näissä oikeasti erinomaisilla kunnilla on niiden koosta riippumatta paljon hyödyntämätöntä potentiaalia.

Pielaveden kunnan uusi ilme perustuu kirkkaisiin ja kalaisiin vesiin, riistaisiin metsiin sekä pielavetisten porukkahenkeen, ongelmanratkaisutaitoon ja yritteliäisyyteen. Minusta olette kiteyttäneet tähän varsin erottuvia ja oman kokemukseni mukaan myös aidosti pielavetistä identiteettiä kuvaavia pehmeän elinvoiman asioita. Ne ovat juuri niitä seikkoja, joita tulevaisuuden kunta varmasti tulee tarvitsemaan, toivotti Soile Lahti onnea ja menestystä 150-vuotiaalle Pielavedelle.

Ylijohtaja Soile Lahden puhe kokonaisuudessaan (pdf)

