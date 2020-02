Yhteisöllisyys on uusi sankaritarina lasten- ja nuortenkirjoissa

Sankarikirjabuumin jälkeen on aika kääntää katse herkkyyteen ja vivahteisiin. Löydä oma polkusi, Julius on merenneito, Kaikki lasketaan, Iso futiskirja, Vaikuta! ja Kukistaja kertovat enemmän hyväksynnästä ja yhteisöstä kuin poikkeusyksilöistä.

Meri Nykänen: Löydä oma polkusi

Moni lapsi miettii päänsä puhki, mikä hänestä voisi tulla isona. Sankaritarinat voivat inspiroida, mutta kaikista ei ole sankareiksi – tarvitaan myös tavallisia ihmisiä, jotka tekevät itselleen mielekkäitä asioita yhdessä muiden kanssa. Toimittaja Meri Nykänen kertoo kannustavasti, selkeästi ja nuoria kunnioittaen, millaisia ammatteja maailmassa on ja miten niihin voi päästä. Konkretiaa uraihmettelyyn tuovat erilaisille urille päätyneiden ihmisisten haastattelut. Tuomas Kärkkäisen raikas kuvitus huokuttelee selaamaan kirjaa eteenpäin. Ikäsuositus 12+.

Ilmestyy 10.3.

Eveliina Koskiranta & Mari Uusivirta: Vaikuta – maailmanparantajien kirja

Kirja kertoo, miten aktivistit toimivat paremman maailman puolesta. Se sisältää 18 tarinaa rohkeista nuorista ja yhteisöistä Suomessa, muissa Pohjoismaissa ja ympäri maailmaa. Nuoret näyttävät, että maailma muuttuu, kun sitä muutetaan. Ja että yksi ihminen voi saada paljon aikaan, mutta ei koskaan yksin. Jolanda Jokisen kuvitus hurmaa! Ikäsuositus 12+.

Ilmestyy 17.3.

Iso futiskirja

Vihdoinkin laadukas jalkapallokirja lapsille! Aikakauslehti Mundialin koostama kirja esittelee parhaat pelaajat, vaikutusvaltaisimmat valmentajat ja menestyneimmät joukkueet niin miesten kuin naisten sarjoista. Joukkuelaji kannattajineen on mitä parhainta yhteisöllisyyttä, erityisesti tiivistyvän EM-kisahuuman kynnyksellä. Ikäsuositus 3–15.

Ilmestyy 20.2.

Kristin Roskifte: Kaikki lasketaan

Kaikki lasketaan on hauska ja filosofinen etsi ja löydä-kirja laskemisesta. Kaikki alkaa nollasta, ja toisin kuin useimmissa lasten numerokirjoissa, laskeminen jatkuu miljardiin ja äärettömään asti. Ainutlaatuinen kirja rohkaisee omaan ajatteluun ja etsii ihmisiä yhdistäviä tekijäitä niitä erottavien sijaan. Kirja sai Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnon 2019. Suomentanut Arja Kantele. Ikäsuositus 5+.

Ilmestynyt helmikuussa

Karin Erlandsson: Kukistaja

Karin Erlandssonin Taru Silmäterästä päätyy Kukistajaan. Neliosaisessa fantasiasarjassa on seurattu itsenäistä ja omintakeista Mirandaa, joka on kirjasarjan aikana oppinut kuinka tärkeää on löytää ympärilleen oikeita ystäviä. Viimeisessä osassa kaikki palaset loksahtavat lopulta paikoilleen. Suomentanut Tuula Kojo. Ikäsuositus 9–15.

Ilmestynyt helmikuussa

Jessica Love: Julius on merenneito

Mummin kanssa metrossa Julius näkee kolme ihanaa merenneitoa, ja pian hän ei osaa muuta ajatellakaan. Juliuskin haluaa olla merenneito. Mutta mitähän mummi siitä ajattelee? Koskettavassa ja keskustelua herättäneessä kuvakirjassa rohkaistaan jokaista lasta olemaan oma itsensä, ja näytetään, kuinka tärkeää on tulla hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on. Guassivärein ruskealle paperille toteutettu kuvitus vie eläväiseen New Yorkiin. Suomentanut Ari Jaatinen. Ikäsuositus 3+.

Ilmestynyt tammikuussa

Kirjojen kannet ja kirjailijakuvat: https://kustantamo.sets.fi/media/

Lisätiedot, arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: johanna.forss@sets.fi